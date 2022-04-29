Нове джерело безперебійного живлення Teltonika BAT120

У разі несподіваного відключення електроенергії BAT120 може забезпечувати живлення підключених пристроїв Teltonika Networks до 6 годин, запобігаючи порушенням зв'язку та надаючи достатньо часу для відновлення основної енергосистеми.
Все це стало можливим завдяки двом літій-іонним акумуляторам 18650.
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Крім того, ви також можете налаштувати сумісні пристрої для надсилання SMS або оповіщення електронною поштою у разі збою, що дозволить виявити несправність та усунути її якнайшвидше.
ВAT120 може стати незамінним активом у промислових сценаріях, де потрібно безперебійне живлення. Деякими прикладами цього є сектори товарів народного споживання та фармацевтики, де необхідний докладний звіт про температуру, вологість та інші фактори, щоб продукт вважався придатним для споживачів. BAT120 діє як джерело живлення для обладнання Teltonika Networks, дозволяючи отримувати оповіщення і починати відновлення основної енергосистем.