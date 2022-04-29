Нове джерело безперебійного живлення Teltonika BAT120

29 апреля 2022, 14:15

У разі несподіваного відключення електроенергії BAT120 може забезпечувати живлення підключених пристроїв Teltonika Networks до 6 годин, запобігаючи порушенням зв'язку та надаючи достатньо часу для відновлення основної енергосистеми.