DeepCool представляє блоки живлення серії PQ-M

7 декабря 2021, 15:30

DeepCool, світовий бренд та виробник комп’ютерного обладнання та периферійних пристроїв для ентузіастів, анонсує запуск нового покоління блоків живлення серії PQ-M, які відповідають стандартам найвищої якості.

Сертифіковані за стандартами енергоефективності 80 PLUS Gold, блоки живлення PQ-M мають модульну структуру кабельного менеджменту і представлені моделями з потужністю 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт, та 1000 Вт.

Завдяки якісній конструкції, 120-мм вентилятор з гідродинамічними підшипниками поєднує витончену безшумність роботи з інтелектуальним керуванням та додатковим гібридним режимом.





Сертифіковані 80 PLUS Gold, блоки живлення PQ-M досягають до 90% енергоефективності при типових навантаженнях системи, що разом з японськими електролітичними конденсаторами забезпечує бездоганну якість вихідної потужності, зменшуючи загальне тепловиділення та робочий шум.

Модульна кабельна система дозволяє використовувати лише необхідні системні кабелі.

Відкалібрована система охолодження з 120-мм вентилятором має оптимізовану інтелектуальну криву, що допомагає досягти ідеального балансу між продуктивним охолодженням та тихою роботою. Додатковий гібридний безшумний режим призначено для активації під час низького навантаження на систему.

Простим натисканням кнопки можна вимкнути безшумний режим і встановити мінімальну частоту обертів вентилятора, якщо безшумність не є пріоритетом.



Надійність компонентів системи підкріплюється специфікаціями захисту живлення та забезпечується гарантією стабільної роботи від DeepCool на 10 років.

Вартість та доступність:Блоки живлення серії PQ-M будуть доступні в Україні у січні 2022 року.Рекомендована вартість:PQ650M – 3350 гривеньPQ750M – 3650 гривеньPQ850M – 4250 гривеньPQ1000M – 5050 гривень