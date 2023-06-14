be quiet! Straight Power 12 - БП ATX 3.0 з сертифікацією 80 PLUS Platinum

14 июня 2023, 14:15

be quiet! розширює асортимент сумісних з ATX 3.0 блоків живлення серією Straight Power 12.



Вражаюча ефективність 80 PLUS Platinum, практично безшумна система охолодження, відсутність дротів всередині та єдина потужна лінія 12 Вольт – Straight Power 12 відповідає всім вимогам користувачів, які шукають блок живлення на довгі роки. Straight Power 12 представлений п'ятьма моделями різної потужності: 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт та 1500 Вт для найвибагливіших користувачів.

Straight Power 12 - це передовий блок живлення з сертифікацією 80 PLUS® Platinum (до 94% та споживана в режимі очікування потужність менше 0,1 Вт) та сумісністю з ATX 3.0. Старші моделі оснащені двома роз'ємами 12VHPWR потужністю до 600 Вт та чотирма роз'ємами PCIe 6+2pin для живлення потужних розігнаних відеокарт. Straight Power 12 спроектований так, щоб легко справлятися з максимальними стрибками потужності, а топологія Full Bridge LLC забезпечує неперевершену стабільність сигналу. Straight Power 12 має одну потужну високопродуктивну лінію 12 В, що дуже важливо для розгону компонентів системи. Високоякісні японські конденсатори з температурним режимом 105°C запобігають високочастотному електронному шуму, який може виникати при екстремальних змінах навантаження, особливо при використанні сучасних high-end відеокарт. У Straight Power 12 використовується практично безшумний 135-мм вентилятор Silent Wings з воронкоподібним повітрозабірником для більш інтенсивного припливу повітря та кращого охолодження внутрішніх компонентів.



Straight Power 12 має бездротову конструкцію на стороні DC: всі модульні з'єднання - безпосередньо через PCB плату. Інноваційна бездротова конструкція DC-перетворювача покращує повітряний потік та чистоту сигналу, а також максимально збільшує довговічність компонентів. Повністю модульна система кабелів дозволяє від'єднати "зайві" кабелі від БЖ, що гарантує акуратний вид системи і більш зручну установку компонентів. Акуратний монтаж кабелів призводить до кращого потоку повітря, меншого рівня шуму та нижчої температури всередині корпусу.

Традиційно для блоків живлення be quiet увага також приділена безпеці. Straight Power 12 оснащений усіма доступними системами захисту, включаючи захист від перевантаження струмом (OCP), захист від перевищення напруги (OVP), захист від зниженої напруги (UVP), захист від короткого замикання (SCP), захист від перевантаження (OPP) та часто не враховуються, але не менш важливі системи захисту від перегріву (OTP). Виробник забезпечив блоки живлення цієї серії 10-річною гарантією.Старт продажів Straight Power 12 у Європі запланований на 27 червня 2023 року.