be quiet! System Power 11 отримали ATX 3.1 та PCIe 5.1 у початковому сегменті

22 апреля 2025, 21:57

be quiet!, німецький виробник преміальних комплектуючих для ПК, представляє нову серію блоків живлення System Power 11 із потужністю від 450 до 750 Вт.

Рішення створене для користувачів, які цінують енергоефективність, надійність і готовність до викликів майбутнього. Завдяки підтримці стандартів ATX 3.1 та PCIe 5.1, ці БЖ є технічно сучасними, стабільними та ідеально підходять для збірок початкового рівня. Усі моделі мають сертифікацію 80 PLUS Bronze і продовжують традицію тихої роботи та безвідмовної продуктивності, яка зробила серію System Power популярною у всьому світі.



Серія System Power 11 створена для тих, хто не готовий до жодних компромісів щодо стабільності, безпеки чи тиші. Моделі (крім 450 Вт) підтримують сучасні відеокарти з інтерфейсом PCIe 5.1 та роз’ємом 12V-2x6, а також до трьох "стандартних" роз’ємів 6+2 PCIe, що робить їх готовими до будь-яких викликів як сьогодення, так і майбутнього. Потужна 12В лінія та технологія DC-to-DC гарантують точне регулювання напруги та стабільне живлення CPU та GPU.



Усі моделі оснащені 120-мм вентилятором з терморегулюванням, який забезпечує ефективне охолодження без зайвого шуму – якраз те, за що обирають be quiet!. Оптимізована для максимальної тишини роботи конструкція гарантує практично безшумну роботу навіть при максимальному навантаженні. Пласкі чорні кабелі додають естетики збірці та покращують циркуляцію повітря в корпусі.

Моделі з сертифікатом 80 PLUS Bronze демонструють високу ефективність, зменшуючи втрати енергії. Комплексна система захисту (OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP) надійно оберігає ваші компоненти від несподіваних ситуацій. Всі блоки живлення System Power 11 розробляються, проходять контроль якості та концептуалізуються в Німеччині. Гарантія виробника – 5 років.

Старт продажів System Power 11 в Європі призначено на 6 травня 2025 року.