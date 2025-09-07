be quiet! представляє Pure Loop 3 LX та Pure Loop 3

7 сентября 2025, 19:37

be quiet!, німецький виробник преміальних комплектуючих для ПК, анонсує нові моделі Pure Loop 3 LX та Pure Loop 3.

Це доповнення до лінійки систем водяного охолодження «все-в-одному», які поєднують високу продуктивність, елегантний дизайн і практично безшумну роботу, відображаючи відданість be quiet! технічній досконалості та зручності для користувачів.

«Pure Loop 3 LX та Pure Loop 3 – це дві інтерпретації концепції тихого охолодження. Користувач може обрати акцент на стиль або на стриману продуктивність, і кожна модель забезпечує преміальні можливості відповідно до нашої філософії: максимальна ефективність, неймовірно тиха робота та безкомпромісна якість», – зазначив CEO be quiet! Аарон Ліхт.



Pure Loop 3 LX створена для ентузіастів ARGB та високопродуктивних систем. Блок охолодження має ARGB-підсвічування і комплектується 10 змінними декоративними вставками, що дозволяє налаштовувати вигляд системи без застосування ПЗ.

Охолодження забезпечують два або три вентилятори Light Wings LX 120mm PWM high-speed, кожен із 16 світлодіодами та дев’ятьма аеродинамічними лопатями. Завдяки функції зворотнього зв'язку вони підтримують сталу швидкість обертання незалежно від опору повітря. Спеціальна воронкоподібна форма вихідного отвору рамки вентилятора підвищує статичний тиск і ефективність охолодження, а функція daisy chain спрощує кабель-менеджмент.

6-полюсна, 3-фазна PWM-помпа гарантує безшумну роботу з мінімальною вібрацією при будь-якому навантаженні. Гнучкі шланги та зручний сервісний порт роблять монтаж і обслуговування простими, а виразний дизайн додає системі візуальної привабливості. Доступні варіанти: 360mm і 240mm.



Pure Loop 3 орієнтована на користувачів, які цінують ефективність і мінімалізм. Вона забезпечує високу продуктивність навіть при тривалих навантаженнях на CPU та не має підсвічування, роблячи акцент на стриманому дизайні.



Модельний ряд включає варіанти 360 мм, 280 мм та 240 мм. Вентилятори Pure Wings 3 PWM high-speed мають функцію зворотного зв'язку та "ланцюжкове" підключення daisy chain. Вентилятори забезпечуютьінтенсивний потік та високий статичний тиск повітря, при цьому рівень шуму не перевищує 36,8 дБ(А) навіть при максимальній швидкості обертання.

Конструкція передбачає гнучкі шланги, сервісний порт і елегантний блок охолодження з продуманими інженерними рішеннями. Pure Loop 3 – оптимальне рішення для розігнаних систем, потужних ігрових ПК та сучасних мультимедійних конфігурацій.Старт продажів у Європі для Pure Loop 3 LX і Pure Loop 3 заплановано на 9 вересня а за лічені тижні вони також будуть доступні в Україні. Усі системи постачаються з 3-річною гарантією виробника.