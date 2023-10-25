be quiet! представляє серію Pure Wings 3 - прогресивні та тихі вентилятори

25 октября 2023, 15:45

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, анонсує нове покоління своєї найбільш популярної серії вентиляторів: Pure Wings 3.



Завдяки низькій мінімальній частоті обертання та високій максимальній швидкості Pure Wings 3 є універсальним рішенням для будь-яких сценаріїв використання, чи то вимоглива робоча станція, чи ігрова збірка початкового рівня. Оптимізована рамка вентилятора забезпечує ще більшу продуктивність при використанні з радіаторами, а нова конструкція лопатей і змінений кут атаки повітря забезпечують більш високий тиск повітря. Pure Wings 3 доступний у двох розмірах (120мм і 140мм) і трьох різних версіях 3-pin, 4-pin PWM, 4-pin PWM high-speed), причому високошвидкісні версії мають інноваційну технологію зворотнього зв'язку для підтримки стабільної швидкості обертання крильчатки незалежно від опору.

Випускний отвір рамки вентилятора Pure Wings 3 було суттєво змінено, щоб звести до мінімуму розсіювання повітряного потоку. Це позитивно впливає на продуктивність охолодження у випадку застосування вентиляторів на радіаторах СРО чи кулерів. Лопаті вентилятора також були оптимізовані: їхній кут був змінений для досягнення більш високого повітряного тиску. Крім того, Pure Wings 3 чудово підходить не лише для охолодження радіаторі: завдяки низці оптимізацій для максимального повітряного потоку Pure Wings 3 є також чудовим вибором для будь-якої конфігурації ПК у якості корпусного вентилятора, особливо для вимогливих систем, забезпечуючи високу ефективність охолодження та інтенсивну циркуляцію повітря. Спеціальна поверхня лопатей зменшує турбулентність, що призводить до зниження рівня шуму. Відповідно до назви бренду be quiet!, вентилятори Pure Wings 3 працюють з дуже низьким рівнем шуму завдяки нижчим стартовим напругам, а технологія підшипників з гвинтовою нарізкою гарантує тривалий термін експлуатації понад 80 000 годин.

Версії Pure Wings 120mm PWM high-speed та Pure Wings 140mm PWM high-speed були розроблені спеціально для охолодження вимогливих конфігурацій, забезпечуючи більш високі максимальні швидкості обертання у 2100 об/хв та 1600 об/хв відповідно. Кількість лопатей крильчатки збільшилася до 9, що дозволило отримати вражаюче високий статичний тиск у 2,41 мм/H2O для версії 120мм та 2,44 мм/H2O для версії 140мм. Родзинкою цих моделей є унікальна технологія зворотнього зв'язку, яку можна порівняти з круїз-контролем у автомобілях. У порівнянні з класичними вентиляторами, обертання крильчатки яких уповільнюється при зростаючому опорі повітря, технологія зворотного зв'язку постійно контролює поточну частоту обертання і, за необхідності, збільшує напругу, підтримуючи постійну швидкість обертання. В результаті моделі Pure Wings 3 high-speed працюють на заданій швидкості обертання, незалежно від опору повітря.Pure Wings 3 з'являться у продажу в Європі вже 7 листопада, а незабаром надійдуть на наш ринок.