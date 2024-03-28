be quiet! Silent Wings Pro 4 White та 4 White: нова серія вентиляторів

28 марта 2024, 15:45

Німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу be quiet! з гордістю представляє серії вентиляторів Silent Wings 4 White та Silent Wings Pro 4 White.

Ці high-end вентилятори у білому кольорі призначені для максимальної продуктивності охолодження радіаторів повітряних кулерів та систем водяного охолодження, а також як корпусні, забезпечуючи не тільки високий повітряний потік, але і вражаючий статичний тиск повітря. Вентилятори також мають нову систему кріплень, що полегшує адаптацію вентиляторів до різних сценаріїв їх використання, а також деякі візуальні покращення дизайну. У випадку із моделями Silent Wings Pro 4 White be quiet! передбачила можливість вибору режимів із ультрависокою швидкістю обертання для максимальної продуктивності, збалансованого режиму шум/продуктивність або із середньою швидкістю обертання для низького рівня шуму.

При створенні нової серії Silent Wings 4 White be quiet! зосередилися на покращенні статичного тиску, що має дуже важливе значення при використанні вентиляторів з радіаторами повітряних кулерів або систем рідинного охолодження. Вентилятори мають зменшений до 1.0 мм зазор між лопатями та рамкою з воронкоподібним випускним отвором, що розсіює повітря по більшій площі, значно покращуючи статичний тиск повітря.

Це робить вентилятори серії Silent Wings 4 White найкращим вибором для використання з радіаторами кулерів та РСО, зберігаючи при цьому вражаюче низький рівень шуму.

Silent Wings 4 White поставляється з двома різними системами кріплення: антивібраційними еластичними натискними штифтами і традиційними кріпленнями з жорсткого пластику (кріплення на гвинтах). Завдяки вдосконаленій системі кріплення замінити ці куточки простіше, ніж будь-коли, без використання інструментів. Серія представлена моделями у двох типорозмірах (120 мм/140 мм) та двох модифікаціях: PWM та PWM high-speed. PWM моделі найкраще підходять у якості корпусних вентиляторів з їх максимальною швидкістю обертання в 1600 об/хв (120 мм) і 1100 об/хв (140 мм), в той час як high-speed версії призначені спеціально для радіаторів завдяки їх вищим швидкостям обертання у 2500 об/хв та 1900 об/хв відповідно. Всі вентилятори Silent Wings 4 White використовують перевірену часом комбінацію 6-полюсного двигуна вентилятора з трьома фазами та гідродинамічного підшипника з дуже тривалим терміном експлуатації до 300 000 годин.

Для користувачів, що не погоджуються на жодні компроміси, be quiet! представляє топову серію Silent Wings Pro 4 White. Ця серія вентиляторів має ті ж вдосконалення, що і Silent Wings 4 White, але їхня швидкість обертання була збільшена до 3000 об/хв для 120-мм версії та 2400 об/хв для 140-мм версії. Перемикач швидкості на тильній стороні вентилятора дозволяє користувачам легко змінювати режими максимальної швидкості обертання в залежності від сценарію використання вентилятора: середня швидкість обертання для безшумної роботи, висока швидкість для збалансованого шуму та продуктивності, і режим Ultra High Speed для максимальної продуктивності. У комплекті з Silent Wings Pro 4 White є додатковий тип монтажних кріплень, спеціально розроблений для використання з радіаторами. Ці кріплення більш щільно прилягають до вентилятора, запобігаючи витоку повітря та забезпечуючи максимальний статичний тиск. Вентилятори цієї серії також мають високоякісне обплетення кабелю зі зручним роз'ємом для підключення до материнської плати.Silent Wings 4 White 120mm PWM > 1600 rpmSilent Wings 4 White 120mm PWM high-speed > 2500 rpmSilent Wings 4 White 140mm PWM > 1100 rpmSilent Wings 4 White 140mm PWM high-speed > 1900 rpmSilent Wings Pro 4 White 120mm PWM > 3000 rpmSilent Wings Pro 4 White 140mm PWM > 2400 rpmСтарт продажів усіх моделей Silent Wings 4 White та Silent Wings Pro 4 White у європейських магазина запланований на 9 квітня 2024 року.