be quiet! Dark Base Pro 901 White & Base 701 White - тепер білому кольорі

22 февраля 2024, 8:15

be quiet!, німецький виробник преміум-компонентів для ПК, анонсує білі версії двох моделей топової серії корпусів для ПК: Dark Base Pro 901 White та Dark Base 701 White.

В обох моделях підтримується можливість створення інвертованих систем, висока інтенсивність притоку повітря та стильне ненав'язливе ARGB підсвічування, а особлива увага приділяється саме зручності використання. Dark Base Pro 901 White та Dark Base 701 White дозволяють користувачам створювати приголомшливі білі збірки без будь-яких компромісів, пропонуючи той самий високий рівень якості та продуману до дрібниць конструкцію, що й оригінальні чорні версії цих корпусів, що робить їх ідеальним вибором для геймерів та ентузіастів ПК.

Dark Base Pro 901 White оснащений змінними верхньою та фронтальною панелями, завдяки яким можна обирати між максимальною продуктивністю охолодження та безшумною роботою корпусу. Кронштейни для встановлення вентиляторів та радіаторів тепер мають вбудований концентратор із пружинними контактами. Завдяки інтуїтивно зрозумілій системі напрямних корпусу, створення інвертованої системи стало ще простішим. У Dark Base Pro 901 встановлені три відзначені численними нагородами преміальні вентилятори Silent Wings 4 White 140mm PWM.

Величезний внутрішній простір Dark Base Pro 901 White дозволяє встановити великі радіатори рідинної системи охолодження - до 420mm у фронтальній частині корпусу та до 360mm у верхній та боковій частинах. Універсальний тримач для VGA запобігає провисанню важких відеокарт. Дві порожнини для розміщення кабелів, одна з яких розташована всередині тримача VGA, а інша - поряд із піддоном материнської плати, приховують кабелі всередині корпусу. Dark Base Pro 901 White підтримує встановлення одного 5.25" накопичувача, двох HDD або шести SSD відразу з коробки, з можливістю розширення до 7x HDD або 16x SSD. Високоякісна бокова панель із загартованого скла забезпечує ідеальний огляд компонентів системи всередині корпусу. Не менш важливо: при складання системи в Dark Base Pro 901 White ви уникнете незручності у вигляді безлічі гвинтів і дрібних деталей, що робить цю модель дійсно зручною і оптимальною для спеціалістів зі збірки ПК.

Стильне ненав'язливе ARGB-підсвічування на фронтальній панелі та кожусі блоку живлення забезпечує елегантний зовнішній вигляд корпусу. Керувати налаштуваннями режимів підсвічування корпусу та вентиляторів дозволяє зручна та сучасна сенсорна панель вводу/виводу. Бездротовий зарядний пристрій потужністю 15W, який дозволяє зручно заряджати пристрої з підтримкою технології Qi, ідеально доповнює концепцію Dark Base Pro 901 White.



Dark Base 701 White покликаний забезпечити інтенсивний приплив повітря та високу продуктивність охолодження завдяки повністю перфорованим сітчастим панелям, які ідеально поєднуються з корпусними вентиляторами та системами водяного охолодження. Завдяки трьом встановленим вентиляторам Silent Wings 4 White 140mm PWM та можливості встановити до п'яти додаткових 120мм або 140мм вентиляторів цей корпус задовольнить вимоги до охолодження найсучасніших high-end систем. Зручності використання корпусу для користувачів з будь-яким рівнем досвідченості додає продуманий монтаж приводів, вентиляторів та радіаторів. Встановлення жорстких дисків та твердотільних накопичувачів здійснюється без використання інструментів. Вентилятори та радіатори (довжиною до 360мм) встановлюються на з'ємну фронтальну рамку поза межами корпуса або на верхній висувний кронштейн. Піддон материнської плати можна демонтувати для використання у якості тестового стенду за межами корпусу, або шляхом декількох нескладних маніпуляцій, зібрати інвертовану систему. Для вертикальної установки відеокарти передбачено три додаткові вертикальні слоти (потрібний опціональний перехідник riser cable).

Чудова продуктивність йде пліч-о-пліч з чудовою естетикою. Стильний дизайн Dark Base 701 White підкреслюють дві світлодіодні смуги ARGB, які проходять по фронтальній панелі та підключені до комбінованого концентратора ARGB та вентиляторів, що підтримує до 8 PWM(ШІМ) вентиляторів та 2 додаткових пристроїв ARGB. На передній панелі вводу-виводу є спеціальні кнопки для ARGB та контролера вентилятора. Продумана система розміщення кабелів підтримує порядок усередині корпусу, а бокова панель із загартованого скла забезпечує чудовий огляд компонентів ПК.

Обидві моделі Dark Base Pro 901 White та Dark Base 701 White сумісні з ізолюючими вібрації з'ємними слотами для накопичувачів HDD Cage 2 для встановлення додаткових HDD та SSD, які на даний час доступні лише у чорному кольорі, а надходження у продаж білих версій очікується вже з 2 квітня. Корпуси також підтримують be quiet! Riser Cable - високошвидкісний кабель передачі даних для відеокарт PCIe 4.0, необхідний для вертикальної установки VGA та запобігання провисанню важких відеокарт. Традиційно be quiet! пропонує повну трирічну гарантію виробника на обидві моделі корпусу.

Старт роздрібних продажів моделей Dark Base Pro 901 White та Dark Base 701 White заплановано на 5 березня 2024 року, а згодом вони будуть доступні у наших дилерів в Україні.