be quiet! представляє Dark Base 701 -ідеальний корпус для high-end систем

4 ноября 2023, 8:15

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, представляє Dark Base 701.



Цей корпус виводить продуктивність та естетику на новий рівень завдяки повністю сітчастим верхній та фронтальній панелям, відзначеним численними нагородами вентиляторам Silent Wings 4, стильним ефектам ARGB підсвічування та величезній увазі виробника до зручності використання. Dark Base 701 має універсальний піддон материнської плати для складання тестового стенду поза межами корпуса і підтримує інвертоване компонування системи. У поєднанні з елегантним зовнішнім виглядом Dark Base 701 є ідеальним корпусом як для геймерів, так і для ентузіастів ПК.

Хоча Dark Base 701 прийшов на зміну популярній моделі Dark Base 700, у його концепції закладено дещо інший підхід. Dark Base 700 був розроблений для практично безшумної роботи, тоді як Dark Base 701 покликаний забезпечити інтенсивний приплив повітря та високу продуктивність охолодження завдяки повністю перфорованим сітчастим панелям, які ідеально поєднуються з корпусними вентиляторами та системами водяного охолодження. Завдяки трьом комплектним вентиляторам Silent Wings 4 140mm PWM high-speed (макс. швидкість до 1900 об/хв) та можливості встановити до п'яти додаткових 120мм або 140мм вентиляторів цей корпус легко задовольнить вимоги до охолодження найсучасніших high-end систем.



Зручність використання корпусу для користувачів будь-якого рівня досвіду додає продуманий монтаж приводів, вентиляторів та радіаторів. Встановлення жорстких дисків та твердотільних накопичувачів здійснюється без використання інструментів. Вентилятори та радіатори (довжиною до 360мм) встановлюються на з'ємну фронтальну рамку поза межами корпуса або на верхній висувний кронштейн. Піддон материнської плати можна демонтувати для складання тестового стенду за межами корпусу, або, шляхом декількох нескладних маніпуляцій, зібрати інвертоване компонування системи. Для вертикальної установки відеокарти передбачено три додаткові вертикальні слоти (потрібен опціональний перехідник riser cable). Dark Base 701 сумісний з HDD Cage 2, що дозволяє збільшити кількість HDD та SSD накопичувачів у системі.



Висока продуктивність, очевидно, йде пліч-о-пліч з вишуканою естетикою. Гладкий, повністю чорний дизайн Dark Base 701 підкреслюється двома світлодіодними смугами ARGB, які проходять по передній панелі та підключені до комбінованого концентратора ARGB та вентиляторів, що підтримує до 8 PWM(ШІМ) вентиляторів та 2 додаткових пристроїв ARGB. На передній панелі інтерфейсів є спеціальні кнопки для ARGB та контролера вентилятора, один роз'єм USB type C та два роз'єми type A, а також аудіо входи. Продумана система розміщення кабелів підтримує порядок всередині корпусу, а бокова панель із загартованого скла забезпечує чудовий огляд компонентів ПК. Як завжди, be quiet! надає повну 3-річну гарантію виробника.

Старт продажів Dark Base 701 у європейських магазинах стартує вже 14 листопада 2023 року, тоді як опціональні додаткові HDD Cage 2 та Riser Cable для вертикальної установки відеокарти з'явилися на ринку вже досить давно.