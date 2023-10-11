be quiet! Dark Rock Elite та Dark Rock Pro 5 – топові кулери для high-end збірок

11 октября 2023, 8:45

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, анонсує відразу дві моделі – Dark Rock Elite та Dark Rock Pro 5.



У той час, як Dark Rock Pro 5 є наступником неймовірно успішного Dark Rock Pro 4, Dark Rock Elite - це зовсім новий продукт. Зрозуміло, що обидві новинки отримали суттєві удосконалення продуктивності, функціональності та зручності використання у порівнянні з попередником. Dark Rock Elite орієнтований на користувачів, яким потрібна максимальна продуктивність охолодження та потужний повітряний потік, а також стильне ARGB підсвічування та преміальний дизайн.

Кулер отримав інноваційну систему напрямних кріплень фронтального вентилятора для максимальної сумісності з високими модулями RAM. У той же час, модель Dark Rock Pro 5 забезпечує вражаючу ефективність охолодження при надзвичайно низькому рівні шуму для переважної більшості популярних процесорів. Обидва кулери створені з врахуванням максимальної сумісності з high-end материнськими платами та модулями RAM та мають спеціальні перемикачі швидкості, що дозволяють обирати між практично безшумним режимом роботи або максимальною ефективністю охолодження.



Новий Dark Rock Elite пропонує безпрецедентну продуктивність та ефективність охолодження у поєднанні з культовим дизайном. Кулер має 7 високопродуктивних теплових трубок та два безшумні вентилятори Silent Wings 135mm PWM, які забезпечують максимальний тиск повітря та ідеальний повітряний потік. У режимі Performance Mode вентилятори розвивають швидкість до 2000 об/хв, розкриваючи весь потенціал кулера, або працюють практично безшумно при швидкості 1500 об/хв в режимі Quiet Mode, що особливо актуально для тихих конфігурацій ПК. Користувач може обирати між двома режимами охолодження за допомогою вбудованого перемикача швидкості.



Dark Rock Elite має кілька ексклюзивних особливостей. Інноваційна система напрямних з регульованою висотою для кріплення фронтального вентилятора дозволяє встановити у другий слот модуль RAM висотою до 69мм, а максимальна висота модуля RAM у першому слоті становить комфортні 63,3мм. За рахунок вирізів по краях радіатора досягається оптимальна сумісність із VRM материнки. Унікальний культовий дизайн кулера з ARGB підсвічуванням на верхній кришці, безліч візуальних ефектів та повністю чорне покриття з керамічними частинками для ідеальної теплопередачі роблять Dark Rock Elite справжньою приманкою для очей у будь-якій системі.



Крім того, Dark Rock Elite поставляється зі знімною верхньою кришкою для простого процесу встановлення. Кулер сумісний з термоінтерфейсами на основі рідкого металу завдяки нікельованій основі та має трирічну гарантію від виробника.



Інженерам be quiet! вдалося ще більше підвищити ефективність охолодження, притаманну отимавшому безліч нагород кулеру Dark Rock Pro 4. Як і його попередник, Dark Rock Pro 5 також має 7 високопродуктивних теплових трубки та два вентилятори Silent Wings PWM, що забезпечує неймовірну ефективність охолодження та практично безшумну роботу - ідеальний вибір для систем з розігнаними процесорами та вимогливих робочих станцій. Фронтальний вентилятор діаметром 120мм має воронкоподібний отвір для оптимального розподілу повітря і регулюється по висоті, що дозволяє встановлювати навіть високі модулі RAM. Середній 135мм вентилятор закріплений на спеціальному кронштейні, з'єднаному з верхньою кришкою, що забезпечує більш просту та зручну установку Dark Rock Pro 5. Обидва вентилятори мають вдосконалені гідродинамічні підшипники, плавні 6-полюсні моторчики та оптимізовані для максимального повітря лопаті.

Dark Rock Pro 5 також оснащений вбудованим перемикачем швидкості (аналогічно моделі Dark Rock Elite), який дозволяє користувачам обирати між тихим режимом зі швидкістю 1500 об/хв (для фронтального 120мм вентилятора) та 1300 об/хв (середній 135мм вентилятор) для більшості повсякденних завдань та режимом максимальної продуктивності "Performance Mode", у якому розкривається весь потенціал кулера. У цьому режимі швидкість вентиляторів досягає 2000 об/хв і 1700 об/хв для фронтального 120мм та середнього 135мм вентиляторів відповідно.Окрім вражаючих характеристик, кулер також привертає увагу і неабияким дизайном: високоякісна верхня кришка з сітчастим дизайном та спеціальне чорне покриття з керамічними частинками надають Dark Rock Pro 5 надзвичайно елегантного вигляду. Радіатор Dark Rock Pro 5 також має спеціальні вирізи по краях для максимальної сумісності з VRM, сумісний із рідким металом та має трирічну гарантію від виробника.Обидві моделі Dark Rock Pro 5 та Dark Rock Elite надійдуть у продаж в Європі вже 24 жовтня 2023 року, і за лічені дні також будуть доступні у наших українських партнерів.