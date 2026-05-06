be quiet! представляє Dark Rock Pro 6 і Dark Rock 6

6 мая 2026, 13:45

Ці кулери отримали повністю новий дизайн, суттєво покращену продуктивність охолодження завдяки оптимізованим радіаторам і високоефективним тепловим трубкам, а також розширений набір функцій для ще більшої зручності використання та сумісності.

Обидві моделі створені для користувачів, яким потрібна висока ефективність охолодження, максимальна сумісність із high-end материнськими платами та модулями оперативної пам’яті, а також практично безшумна робота, що є характерною рисою серії Dark Rock від be quiet!.

Dark Rock Pro 6 забезпечує надзвичайно високу ефективність охолодження та практично безшумну роботу, що робить його чудовим вибором для сильно розігнаних систем і вимогливих робочих станцій. Порівняно з попередником, модель отримала оптимізований радіатор, сім високоефективних теплових трубок, два спеціально розроблені вентилятори Silent Wings, а також розширений набір функцій. Апаратний перемикач дозволяє обирати між режимом максимальної продуктивності та напівпасивним тихим режимом із повною зупинкою вентиляторів для абсолютно безшумної роботи при сигналі PWM до 40%.

Два спеціально створені вентилятори Silent Wings PWM (135mm і 120mm) працюють у тандемі, забезпечуючи оптимальний повітряний потік при надзвичайно низькому рівні шуму, тоді як фронтальний вентилятор із регульованою висотою (рейкова система) та вирізи в радіаторі гарантують високу сумісність із модулями RAM та VRM-радіаторами. Процес встановлення також спрощено завдяки зручній системі кріплення як для вентиляторів, так і для радіатора, а верхня кришка з алюмінієвим шильдиком із шліфованим покриттям, бічна панель і спеціальне чорне покриття з керамічними часточками завершують фірмовий елегантний вигляд be quiet!. Завдяки нікельованій основі Dark Rock Pro 6 сумісний із термопастами на основі рідкого металу та має 3-річну гарантію виробника.



Dark Rock 6 забезпечує високу продуктивність охолодження у компактному форм-факторі, пропонуючи високу сумісність і практично безшумну роботу для ентузіастів-геймерів та їх high-end систем. Як наступник обох моделей Dark Rock Slim та Dark Rock 5, він отримав повністю новий дизайн, оптимізований радіатор, шість високоефективних теплових трубок і спеціально розроблений 135-мм вентилятор Silent Wings. Як і старша модель, Dark Rock 6 оснащений апаратним перемикачем для вибору між режимом продуктивності та напівпасивним тихим режимом із повною зупинкою вентилятора для абсолютно безшумної роботи при сигналі PWM до 40%.

Асиметрична конструкція Dark Rock 6 і вирізи в радіаторі суттєво покращують сумісність із модулями оперативної пам’яті та VRM-радіаторами у широкому спектрі систем. Як і Dark Rock Pro 6, універсальний Dark Rock 6 також оснащений рейковою системою кріплення вентилятора, спеціальним чорним покриттям із керамічними частками, а також елегантною магнітною верхньою кришкою з алюмінієвим шильдиком із шліфованим покриттям. Нікельована основа забезпечує сумісність із термопастами на основі рідкого металу, а сам Dark Rock 6 має 3-річну гарантію виробника.Dark Rock Pro 6 і Dark Rock 6 надійдуть у роздрібний продаж 19 травня 2026 року. Приблизно в цей же час кулери мають бути доступні і наших українських дилерів.