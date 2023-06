Новий інноваційний корпус be quiet! Dark Base Pro 901

14 июня 2023, 13:45

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, представляє Dark Base Pro 901.



Цей довгоочікуваний спадкоємець Dark Base Pro 900 є найпрогресивнішим в асортименті be quiet! корпусом з численими інноваційними функціями. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу безшумному або максимально продуктивному корпусу, Dark Base Pro 901 — ваш ідеальний вибір. Dark Base Pro 901 дозволяє з легкістю зібрати інвертовану систему, а ARGB підсвічування та можливість вертикальної установки VGA забезпечують стильний та презентабельний зовнішній вигляд системи. Вдосконалений бездротовий зарядний пристрій потужністю 15 Вт здатний зарядити ваш смартфон швидше, ніж будь-коли раніше.

Dark Base Pro 901 оснащений змінними верхньою і фронтальною панелями, завдяки яким можна обирати між максимальною продуктивністю охолодження та безшумною роботою корпусу. Завдяки інтуїтивно зрозумілій системі напрямних корпусу, створення інвертованої системи стало ще простіше. У Dark Base Pro 901 встановлені відзначені численними нагородами преміальні вентилятори Silent Wings 4: завдяки оптимізованим для тихої роботи лопатям вентилятора та воронкоподібній рамці ці вентилятори забезпечують практично безшумну роботу та високу продуктивність охолодження.

Завдяки вражаючим габаритам Dark Base Pro 901 не обмежує вашу творчість при збірці системи. У фронтальній частині можна розмістити великий 420-мм радіатор рідинного охолодження, а додаткові вентилятори можна встановити по всьому корпусу, навіть на бічній панелі. Тримач для VGA у комплекті Dark Base Pro 901 запобігає провисанню важких відеокарт. 2 порожнини для розміщення кабелів, одна з яких розташована всередині тримача VGA, а інша поряд з піддоном материнської плати приховують кабелі всередині корпусу. Dark Base Pro 901 підтримує встановлення одного 5,25" накопичувача та двох жорстких дисків HDD (або шести твердотільних накопичувачів SSD) з можливістю розширення їх кількості до 5 HDD або 10 SD. Високоякісна бокова панель із загартованого скла забезпечує ідеальний вид на компоненти системи всередині корпусу .



Dark Base Pro 901 оснащений ненав'язливим ARGB підсвічуванням передньої панелі та кожуха блоку живлення, що надає корпусу неймовірно елегантного вигляду. Режими підсвічування та швидкість обертання вентиляторів зручно контролювати за допомогою сенсорних кнопок на передній панелі вводу-виводу. Бездротова зарядка для пристроїв з підтримкою Qi та повна 3-річна гарантія виробника ідеально доповнюють Dark Base Pro 901.

Разом з випуском Dark Base Pro 901, be quiet! також представляє два аксесуари для цієї та кількох інших моделей корпусів be quiet!. Riser Cable – це спеціальний кабель для високошвидкісної передачі даних для карт PCIe 4.0, сумісний з усіма корпусами be quiet!, які підтримують вертикальне встановлення відеокарти. Ще однією новинкою є HDD Cage 2 - слот для встановлення одного жорсткого диска HDD або двох SSD накопичувачів, що не вимагає використання інструментів.Початок продажів Dark Base Pro 901 в Європі намічено на 27 червня, цього ж дня почнуться продажі також і аксесуарів Riser Cable та HDD Cage 2. На ринку України ми очікуємо Dark Base Pro 901 вже на початку липня 2023 року.