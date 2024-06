be quiet! представляє нові продукти преміум-класу на Computex 2024

8 июня 2024, 23:03

be quiet!, німецький виробник компонентів преміум-класу для ПК, приносить світло у темряву залів виставкового центру Nangang Exhibition Center.



Серед головних новинок Computex 2024 — приголомшлива серія скляних корпусів Light Base, абсолютно нові системи водяного охолодження AIO Light Loop і довгоочікуване доповнення до популярного портфоліо Light Wings - серію Light Wings LX. be quiet! також демонструє свій новий однобаштовий повітряний кулер Dark Rock 5, блок живлення мейнстрімової серії Pure Power 12, а також приголомшливі збірки на основі нових продуктів сімейства Light.



Серії корпусів Light Base 900 і Light Base 600 знаменують перші корпуси be quiet! у форматі «fishtank» / «show case». Повністю скляні фронтальна і бокові панелі забезпечують приголомшливий панорамний огляд усіх компонентів ПК, а блок живлення, накопичувачі і кабелі акуратно приховані завдяки двокамерній конструкції шасі корпусу. Light Base можна використовувати у трьох різних орієнтаціях: у звичній орієнтації (права сторона) або перевернутим, переставивши ніжки знизу на верх і перевернувши корпус (ліва сторона). Крім того, для створення нових креативних конструкцій корпус можна використовувати горизонтально, зі скляними панелями зверху та спереду. Серія Light Base також підтримує материнські плати з тильним розміщенням роз’ємів, наприклад Asus BTF, Gigabyte Project Stealth і MSI Project Zero.

Light Base 900 DX — це стандартна версія без комплектних вентиляторів. Ця модель пропонує простір для двох радіаторів 420 мм одночасно та містить сумарно 1,5 м ARGB світлодіодної стрічки для неймовірних ефектів підсвічування. Для тих, хто хоче отримати максимум, модель Light Base 900 FX укомплектована чотирма вентиляторами Light Wings LX 140mm PWM для інтенсивного притоку повітря та тихої роботи. Унікальною особливістю є реверсивні лопаті для вентиляторів бокової панелі, що дозволяє користувачу насолоджуватися візуально привабливою стороною вентилятора.Light Base 600 DX є меншим братом Light Base 900. Ця модель пропонує такий же чудовий панорамний огляд ваших компонентів, гнучкість компонування (ліворуч, праворуч, горизонтально) і підтримку материнських плат із роз’ємами на задній панелі. Менші розміри все ще дозволяють встановити радіатори СРО до 360 мм, а корпус містить світлодіодну стрічку ARGB для ефектного освітлення. У той час як Light Base 600 DX з коробки не укомплектовано вентиляторами, в моделі Light Base 600 LX встановлено чотири вентилятори нової серії Light Wings LX 140mm PWM (див. нижче). Як і у випадку Light Base 900 FX, вентилятори бокової панелі мають реверсивні лопаті для кращої естетики.Light Loop 360mm та Light Loop 240mm — це абсолютно нові високопродуктивні системи водяного охолодження від be quiet!. All-in-One (AIO) з унікальним підсвічуванням блоку охолодження призначені для користувачів сильно розігнаних систем. Стильний водоблок має 16 світлодіодів ARGB, а вентилятори Light Wings LX PWM high-speed підтримують безліч варіантів підсвічування. У серії Light Loop використовується найсучасніша помпа із прогресивною мікросхемою, а також спеціально розроблені оптимізуючі потоки рідини пластини для більш високої продуктивності охолодження. В комплекті з системами Light Loop присутні ARGB-PWM-концентратори, що дозволяють підключити до 6 пристроїв з ARGB і вентиляторів, а ємність з рідиною для дозаправки системи гарантує тривалий термін служби. Вперше в портфоліо be quiet!, Light Loop 360mm та Light Loop 240mm доступні у двох кольорах: чорному та білому.Зважаючи на неймовірний успіх Light Wings, be quiet! анонсує серію вентиляторів Light Wings LX. Light Wings LX може похвалитися стильним підсвічуванням центральної частини і оптимізованими матовими лопатями вентилятора для чудової продуктивності та візуальних ефектів. 16 світлодіодів дозволяють використовувати кілька кольорів і режимів підсвічування, а ланцюжкове з’єднання ARGB робить підключення більш зручним у використанні. Light Wings LX випускається у чотирьох версіях: 120mm PWM, 120mm PWM high-speed, 140mm PWM та 140mm PWM high-speed, і всі моделі доступні у чорному (один вентилятор або комплект з 3 шт) і білому (лише потрійний комплект). Нарешті, усі high-speed моделі оснащені моторчиком із зворотнім зв’язком, який підтримує постійні оберти, незалежно від опору повітря. Іншими словами: Light Wings LX виводить вашу систему на новий рівень.Dark Rock 5 — це доволі компактне втілення надзвичайно високої продуктивності охолодження та чудової сумісності. Завдяки зручному процесу встановлення та безшумному вентилятору, він ідеально підходить для пристрасних геймерів усіх рівнів. Асиметричний дизайн і спеціальна форма радіатора гарантують чудову сумісність з високими модулями RAM та радіаторами VRM, а 6 мідних теплових трубок і вентилятор Silent Wings 4 120mm PWM забезпечують ідеальне охолодження та практично безшумну роботу. Мідна нікельована основа кулера сумісна з термоінтерфейсом на основі рідкого металу. Крім того, Dark Rock 5 чудово виглядає завдяки спеціальному чорному покриттю з керамічними часточками та сітчастою верхньою кришкою на магніті.Pure Power 12 успадкував більшість переваг відзначеної нагородами серії Pure Power 12 M, і його можна розглядати як дещо спрощену версію з фіксованими кабелями та аналогічною продуктивністю. Pure Power 12 — це перша серія блоків живлення be quiet! із повною підтримкою ATX 3.1 і PCIe 5.1, ефективністю 80 PLUS Gold і надзвичайно тихим 120-мм вентилятором. Це поєднання найкращих у своєму класі функцій і привабливої ціни робить його ідеальним джерелом живлення для ваших безшумних систем, офісних ПК і домашніх медіа-систем. Pure Power 12 випускається в версіях потужністю 1000 Вт, 850 Вт, 750 Вт, 650 Вт і 550 Вт.