У Великій Британії на 30% зменшили кількість робочих місць через ChatGPT

8 июля 2025, 11:15

Наразі вакансії для випускників, стажистів, інтернів і молодших співробітників, для яких не потрібна вища освіта, становлять 25% ринку у Великій Британії — це на 4% менше, ніж у 2022-му.

Компанії частіше використовують штучний інтелект як засіб підвищення ефективності та скорочення чисельності персоналу.Керівник компанії Anthropic, яка розробляє штучний інтелект, попередив, що технологія може знищити половину всіх початкових посад в офісах протягом наступних п’яти років і збільшити рівень безробіття на 10−20%.