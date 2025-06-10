У 72 школах Британії не залишилося жодного білого британця

Ще у 454 навчальних закладах «корінні» становлять менше 2% від усього потоку. З 2020 року мігрантів у школах стало більше, ніж місцевих учнів.
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