CERT-UA попереджає про нову кіберзагрозу

20 ноября 2025, 11:15

У першій декаді листопада фахівці CERT-UA виявили факти розповсюдження небезпечних електронних листів серед навчальних закладів Сумщини та органів влади.

Листи містять посилання на Google Drive із ZIP-архівом, завантаження якого призводить до ураження пристроїв шкідливими програмами, що викрадають паролі, файли тощо.Розсилання здійснювалися зі скомпрометованого Gmail-акаунту, який використовувався в одному з вищих навчальних закладів регіону.Дослідження показало, що первинне зараження сталося ще 26 травня 2025 року, коли було відкрито шкідливий лист, надісланий нібито від Управління ДСНС у Сумській області. Відтоді зловмисники мали тривалий віддалений доступ до систем закладу й могли використовувати його інфраструктуру для нових кібератак.У CERT-UA наголошують: причина таких інцидентів – систематичне ігнорування заходів кіберзахисту.

Також часто порушуються вимоги щодо інформування CERT-UA про кіберінциденти, що ускладнює швидке реагування.