Понад 20 тисяч глядачів долучилися до онлайн-уроку кібербезпеки

3 ноября 2023, 15:45

31 жовтня, в останній день Місяця кібербезпеки, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського та Держспецзв’язку провели масштабний всеукраїнський онлайн-урок “Я. Безпека. Кіберпростір”.

Понад 20 тисяч людей, серед яких – учні та студенти навчальних закладів із різних куточків України, дізналися більше про загрози в кіберпросторі, про те, як кожен із нас може посилити власний кіберзахист. А також – як убезпечитися від хакерів, інтернет-шахраїв, кібербулінгу та кібергрумінгу, розрізняти шкідливий і неетичний контент тощо.Під час онлайн-уроку про кібербезпеку розповідали голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, заступник голови Служби Олександр Потій, керівниця Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Євгенія Наконечна та викладачка Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Александра Матійко.«Щороку загрози у кіберпросторі зростають, а від початку 2022 року триває перша у світі кібервійна. Тож важливо, щоб якомога більше людей, зокрема і молодь, долучалися до таких просвітницьких заходів, знали хоча би базові правила з кібергігієни та дотримувалися їх, усвідомлювали ризики, з якими можуть зіткнутися в інтернеті. Це питання не лише особистої безпеки, але і, без перебільшення, безпеки держави. Вдячний кожному, хто взяв участь у зустрічі», – зазначає Юрій Щиголь.