20 сентября 2023, 16:45

Посилення кіберзахисту, вчасне реагування на загрози в кіберпросторі, формування культури кібербезпеки – в умовах війни росії проти України це надважливі напрями роботи для кожного державного органу та для всіх, хто працює в державному секторі.

Особливої підтримки у таких питаннях сьогодні потребують українські громади, які перебували під тимчасовою російською окупацією і були звільнені нашими захисниками.Цього тижня Держспецзв’язку провела навчання з кібербезпеки для держслужбовців категорій «Б» та «В», представників місцевого самоврядування з деокупованих громад. До занять долучилися кількадесят учасників із Донецької, Луганської, Запорізької та інших областей.Фахівці Держспецзв’язку та Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA розповіли, яку загрозу становлять кібератаки для конкретного працівника і для державної установи, що робити у випадку кібератаки та куди звертатися по допомогу. А також:чому дотримання правил кібергігієни – необхідність;як впроваджувати культуру кібербезпеки в державному органі, зокрема і в умовах обмежених ресурсів;про аспекти законодавства у сфері захисту інформації та кіберзахисту – та багато іншого.Навчання організоване за підтримки Національного агентства України з питань державної служби (НАДС), проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), Вищої школи публічного управління.Продовжуємо реалізовувати освітні програми з кіберзахисту для представників державних та місцевих органів влади, підприємств критичної інфраструктури, приватного сектору.