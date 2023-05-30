Держспецзв'язку провела другі навчання із кіберзахисту для держслужбовців

30 мая 2023, 12:15

Державні інформаційні ресурси України – одна з основних мішеней російських хакерів під час війни в Україні.

З метою підвищити знання представників державного сектору у сфері кіберзахисту та надати практичні навички, які допоможуть інституціям бути ефективними у побудові та управлінні кіберзахистом, Держспецзв'язку вдруге провела освітній курс для держслужбовців категорії «А».

Програма освітнього курсу орієнтована на керівників, які мають стати лідерами змін у своїх установах у галузі кіберзахисту. Знаннями зі службовцями ділилися провідні українські фахівці: представники суб'єктів кібербезпеки України – Держспецзв'язку, СБУ, Кіберполіції, а також Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України, фахівці Урядової команди реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA, Державного центру кіберзахисту і фахівці з кібербезпеки із бізнесу, які були залучені до взаємодії в межах державно-приватного партнерства.💬 «Сьогодні весь світ обʼєднує зусилля для протидії російській агресії у кіберпросторі. Так само важливо, щоб ми обʼєднували зусилля всередині країни: ділилися знаннями та експертизою, взаємодіяли під час протидії кіберзагрозам. Такі освітні програми допомагають експертам із кібербезпеки та кіберзахисту країни поширювати найкращі практики тоді, коли країна цього найбільше потребує, і будувати мости для взаємодії в забезпеченні кіберзахисту держави», – підкреслив заступник Голови Держспецзв'язку Олександр Потій.Навчання було проведене за підтримки проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), Національного агентства України з питань державної служби (НАДС), а також Вищої школи публічного управління.