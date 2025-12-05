ГлавнаяНовости
5 декабря 2025, 13:15

Словенія закупить засоби ППО для України, — Шмигаль

Словенія долучиться до програми PURL, та вже до кінця року виділить близько 43 млн євро на посилення ППО України.


