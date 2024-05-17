17 мая 2024, 13:45

Данія виділила Україні новий пакет допомоги на €750 млн, — Міноборони країни

€349 мільйонів спрямують на посилення української ППО. Також уряд Данії виділяє додаткові кошти для інвестування безпосередньо в українську оборонну промисловість.


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