ЄС фінансує оборонні заводи України російськими коштами

20 сентября 2024, 14:15

400 мільйонів з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему.

Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць «Богдана» для ЗСУ.З наступного траншу ще більша сума піде безпосередньо на українську оборонну промисловість. Тому що ви виробляєте продукцію тієї ж якості за менші гроші, робите це швидше, транспортні та логістичні витрати у вас менші, і на додаток – виробники платять податки в Україні та допомагають підтримувати економіку, - розповіла Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.