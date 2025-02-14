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14 февраля 2025, 9:15

Ощадбанк і ЄБРР інвестують 100 мільйонів євро в українську енергетику

Ощадбанк спільно з ЄБРР за підтримки ЄС і Франції запускає програму фінансування енергетичних проєктів. Загальний кредитний портфель складе €100 мільйонів, а ризики покриватиме ЄБРР.


Фінансування отримають бізнес, муніципалітети, комунальні підприємства, ОСББ і домогосподарства.

70% коштів спрямують на розвиток «зеленої» енергетики, ще 20% – на модернізацію підприємств. Окрему увагу приділять тим, хто постраждав від війни або допомагає ветеранам та ВПО. Для них передбачено грантове відшкодування до 30% суми інвестицій.  

Програма сприятиме енергонезалежності, модернізації бізнесу та впровадженню сучасних технологій.
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