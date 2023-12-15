Україна отримала 900 мільйонів доларів від МВФ

15 декабря 2023, 10:45

У четвер, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.Зазначається, що залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.