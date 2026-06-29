Google.org надає грант на $5 млн для масштабування системи "Обрій"

29 июня 2026, 15:15

Google.org надає грант у розмірі 5 мільйонів доларів США для масштабування української цифрової екосистеми ринку праці «Обрій».

Цей крок є новим внеском у формування іміджу України як лідера у впровадженні штучного інтелекту. Він логічно продовжує масштабну підтримку, яку Google надає країні: раніше компанія виділила понад 3,5 млн доларів США грантів на національні ШІ-проєкти «Дія» та «Мрія», надала 15 млн доларів США безповоротного фінансування для екосистеми стартапів, а також допомогла понад 170 000 людей опанувати навички роботи з ШІ.



З перших днів повномасштабного вторгнення Google тісно співпрацює з українським урядом для забезпечення безпеки та стійкості країни. Сьогодні компанія поглиблює цю співпрацю, інвестуючи в її економічне майбутнє.

Попри безпрецедентні виклики, Україна стала світовим лідером у сферах цифрової трансформації та інтеграції ШІ. Завдяки таким проєктам, як «Дія» та «Мрія», країна демонструє всьому світу, як технології допомагають не лише вистояти, а й розбудовувати сучасну та ефективну державу.Саме тому Google.org оголосив про виділення гранту у розмірі 5 мільйонів доларів США на розвиток «Обрію» – інноваційної цифрової системи з використанням ШІ, яка допомагає українцям знаходити роботу. Цей крок презентували 25 червня під час Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у Гданську, Польща.Платформа розроблена Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та інтегрована з державним застосунком цифрових послуг «Дія». «Обрій» створює єдиний простір для пошуку роботи, де користувачі можуть зручно керувати своїми кваліфікаціями та професійною історією. За підтримки Google.org платформа використовуватиме технології ШІ, щоб:Підбирати вакансії для кандидатів на основі їхніх навичок та локації.Рекомендувати програми навчання та підвищення кваліфікації у сферах із найбільшим дефіцитом кадрів.Допомагати студентам і випускникам знайти перше робоче місце в межах нової ініціативи.Дозволити укладати трудові договори та керувати ними повністю в цифровому форматі.«Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та штучного інтелекту можна будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня. Ми пишаємось можливістю підтримати наших партнерів в українському уряді, які вже сьогодні створюють модель майбутнього», – наголосила Аннетт Кробер-Ріль, віцепрезидентка Google з питань державної політики та урядових зв'язків у Європі.«Для нас це не просто інвестиція в технології. Це інвестиція в людей та економічне відновлення України. Ми раді, що Google розширює співпрацю з українським урядом і вперше в історії підтримує створення цифрової інфраструктури ринку праці. Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування, а бізнес – із необхідними йому та доступними фахівцями», – зазначив Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.Проєкт має на меті до кінця 2027 року залучити 5 мільйонів зареєстрованих користувачів і допомогти 100 000 людей знайти роботу через платформу. Ця ініціатива є продовженням послідовної та довготривалої підтримки, яку Google надає для відновлення та економічного зростання України.