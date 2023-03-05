Енергонезалежна система EcoFlow ємністю 30 кВт/год

5 марта 2023, 12:36

Особливість екосистеми бренду полягає у підключенні продукції між собою для отримання ефективніших показників роботи та накопичення більшого об’єму електроенергії.

В результаті ви отримуєте:

збільшення ємності системи Power Kit вдвічі, максимум до 30 кВт·год;

збільшення потужності до 7,2 кВт з можливістю підключення 99% побутової та професійної техніки;

збільшення максимальної потужності входу сонячної електроенергії до 10 кВт для ще швидшої генерації сонячної електроенергії.

Ще більше можливостей для автономного функціонування домашніх господарств і бізнесу з EcoFlow!