"Центренерго" зірвало графік ремонтів пошкоджених росіянами ТЕС

30 ноября 2023, 9:15

Державне "Центренерго" порушувало графіки ремонтів енергоблоків та накопичення запасів вугілля в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років.

"Центренерго" у міжсезоння не провело своєчасний ремонт важливих об’єктів генерації, які пошкодив ворог. Хоча ці об’єкти мають важливе стратегічне значення для відновлення енергогенеруючих потужностей, а особливо в умовах нових загроз від ворога для цивільної інфраструктури", – повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.Вона додала, що перевірка також виявила факти закупівлі неякісного вугілля, яке не відповідає необхідним стандартам, за завищеними цінами.