В Україні тариф на електроенергію не підніматимуть до 1 травня 2025 року

15 июля 2024, 10:15

«Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно Постанови №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде», – йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Водночас діючий тариф в 4,32 грн. розраховано, враховуючи вартість генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.Як відомо, з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн./кВт замість 2,64 грн./кВт.