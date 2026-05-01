Які сонячні панелі EcoFlow обрати на весну-літо 2026

Сонячна генерація є лідером в галузі відновлюваної енергетики через доступність навіть для побутових споживачів. Достатньо встановити сонячні панелі та мати накопичувач енергії на кшталт портативної зарядної станції, і це вже власна мініелектростанція для закриття базових енергетичних потреб.



Однак, які саме сонячні панелі обрати для максимальної ефективності? Тож розповідаємо про енергетичну гру чисел, яка впливає на вибір рішення, зважаючи на тип, призначення та ККД.



Існує три типи фотоелектричних панелей: тонкоплівкові, полікристалічні та монокристалічні.

Тонкоплівкові сонячні панелі легкі, зручні та здатні буквально прилипати до будь-яких поверхонь. Їхня ефективність найменша, але перевага — використання для покриття будь-яких площ.



Полікристалічні рішення складаються із кількох кристалічних структур кремнію, секції мають блакитне забарвлення. ККД коливається в діапазоні 13 — 16%. За ціною такі панелі є дешевшими за монокристалічні.



Монокристалічні панелі, які пропонує EcoFlow, складаються з єдиної кристалічної структури кремнію та мають стильне темне забарвлення. ККД є найвищим серед усіх типів сонячних панелей і складає понад 20%. Відтак виробництво сонячної енергії є вищим в меншому просторі.



Монокристалічні панелі ефективні за рахунок якості кремнію, з якого вони виготовлені. Їхній виробничий процес включає вирощування монокристала, з якого вирізаються тонкі пластини. Кристалічна структура в такому типі розташування дозволяє електронам легше рухатися, і в результаті виробляється більше енергії.



Чистіший кремній мінімізує втрати енергії під час перетворення, а самі панелі можуть збирати більше сонячного світла та перетворювати його на електроенергію. Окрім цього монокристалічні сонячні панелі більш ефективні у сценаріях слабкого освітлення, відтак навіть у хмарний або туманний день можуть виробляти певний відсоток енергії.



В лінійці EcoFlow представлено три типи сонячних панелей: гнучкі, портативні та стаціонарні.

Гнучкі сонячні панелі призначені для встановлення на складних поверхнях: від наметів чи тентів до дахів автофургона. Потужність одного рішення складає 100 Вт, а вага усього 2,3 кілограми, що робить їх максимально зручними для кріплення завдяки вбудованим отворам.



Портативні вирізняються своєю ергономікою завдяки можливості скласти сонячну панель в компактний кейс. Їхня потужність коливається від 28 Вт до 400 Вт, що надає більше можливостей для генерації, накопичення сонячної енергії та безпосереднього заряджання гаджетів.



Наприклад, сонячні панелі EcoFlow потужністю 28 Вт, 45 Вт та 60 Вт мають вбудований вихід Type-C для безпосереднього заряджання телефонів, ноутбуків, фотоапаратів тощо.



Гнучкі та портативні сонячні панелі можна кріпити на будь-яких фасадах будинків та у разі потреби легко зняти. На відміну від стаціонарних, де потрібен дозвіл у деяких ЖК. Дізнайтеся більше про встановлення сонячних панелей у нашому вебінарі“Юридичні аспекти самостійного енергозабезпечення: що потрібно знати про домашні СEC”.



Стаціонарні сонячні панелі мають потужність від 100 Вт до 400 Вт і призначені для створення повноцінних домашніх чи бізнес-систем енергозабезпечення. Для ефективної генерації ці рішення встановлюються на дахах чи рівних поверхнях подвір’їв.



ВАЖЛИВО: стаціонарні сонячні панелі мають оптимальну вагу для розміщення на дахах чи кріплення на балконах, однак встановлювати їх мають винятково спеціалісти з наявністю відповідного обладнання для уникнення ризиків падінь та інших пошкоджень пристроїв.



Сонячні панелі від EcoFlow вирізняються високим ККД, що сягає до 25%. Натомість середній галузевий показник складає 15 — 20%.



Ступінь захисту рішень сягає найвищого показника — IP68, що робить сонячні панелі стійкими до пилу, вологи та складних погодних умов.



Усі панелі бренду оснащені універсальним з’єднувачем, що реалізує технологію Plug-and-play – підключення панелі безпосередньо до зарядної станції чи мікроінвертора і миттєве використання сонячної енергії без складних маніпуляцій.