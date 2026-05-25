Пентагон обнародовал вторую партию материалов об НЛО

25 мая 2026, 17:45

Министерство обороны США опубликовало новую часть материалов о неопознанных летающих объектах, которые были замечены в том числе и в небе над Ираком.

Документы, видеозаписи и другие данные размещены на официальном сайте Пентагона. В новые файлы вошла видеозапись объекта, снятого над Ираком 1 мая 2022 г. В пояснении к ролику указано, что на кадрах может быть запечатлен истребитель Су-27 или Су-35.



Первая часть архива была опубликована 8 мая и включала как старые материалы, в том числе снимки миссии «Аполлон-17», так и недавние наблюдения американских военных за 2025-2026 гг.