Пентагон начал публикацию рассекреченных материалов об НЛО и аномальных явлениях

11 мая 2026, 8:45

Для обнародования документов, фото и видео, касающихся внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, запустили отдельную платформу.

Все материалы предварительно проверены по соображениям безопасности, но большинство из них до сих пор не имеют официальных объяснений о природе зафиксированных явлений.В связи с этим Пентагон приветствует использование анализа, информации и экспертных знаний от представителей частного сектора.Публикация архивов будет происходить постепенно, но без четкого графика.Одно из обнародованных фото подписью «Архивные снимки с миссии «Аполлон-17» на Луну. В желтом прямоугольнике показан увеличенный фрагмент оригинальной фотографии, на котором видны три источника света над лунным рельефом».