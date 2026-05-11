Пентагон начал публикацию рассекреченных материалов об НЛО и аномальных явлениях

Для обнародования документов, фото и видео, касающихся внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, запустили отдельную платформу.
Все материалы предварительно проверены по соображениям безопасности, но большинство из них до сих пор не имеют официальных объяснений о природе зафиксированных явлений.
В связи с этим Пентагон приветствует использование анализа, информации и экспертных знаний от представителей частного сектора.
Публикация архивов будет происходить постепенно, но без четкого графика.
Одно из обнародованных фото подписью «Архивные снимки с миссии «Аполлон-17» на Луну. В желтом прямоугольнике показан увеличенный фрагмент оригинальной фотографии, на котором видны три источника света над лунным рельефом».