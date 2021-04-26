Пентагон подтвердил просочившуюся запись "НЛО" из ВМС США

26 апреля 2021, 18:00

Новая партия фотографий и видеозаписей «неопознанных воздушных явлений», просочившаяся в свет, была признана законной Министерством обороны США.

Наблюдения произошли в 2019 году и были зарегистрированы военно-морскими силами США. Кадры якобы были сняты во время инцидента, когда военные корабли ВМС США USS Omaha и USS Russell были у берегов Калифорнии. Это событие недавно подтвердил адмирал Майкл Гилдей, командующий военно-морскими операциями ВМС США.Это второй раз менее чем за год, когда Министерство обороны признает легитимность просочившейся видеозаписи «НЛО». В апреле 2020 года были рассекречены три видеоролика под названием FLIR, GOFAST и GIMBAL, снятые истребителями F / A-18 ВМС США в 2004 и 2015 годах. Вскоре после этого, в августе 2020 года, Пентагон запустил «Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям» для расследования таких материалов.Пентагон настаивает, что очень серьезно относится к таким наблюдениям. «…В течение многих лет наши авиаторы не сообщали об этих вторжениях из-за твердых убеждений и приказов руководства о неразглашении этой информации…», - прокомментировал представитель ВМС.