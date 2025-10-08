Пентагон одобрил истребитель нового поколения для ВМС США — Reuters

8 октября 2025, 12:45

По данным агентства, Пентагон уже на этой неделе выберет оборонную компанию, которая займется проектированием и строительством следующего малозаметного истребителя ВМС США.

Это будет многомиллиардный проект создания самолета, который считается ключевым элементом в усилиях США по противодействию Китаю.



За право производить самолет конкурируют Boeing Co и Northrop Grumman Corp. Новый истребитель должен будет заменить флот F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, который находится в эксплуатации с 1990-х годов.