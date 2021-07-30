ПО FORAN для проектирования и строительства судов войдет в портфолио "Сименс"

30 июля 2021, 14:45

Siemens Digital Industries Software подписало соглашение с SENER, ведущей транснациональной компанией в области проектирования и технологий со штаб-квартирой в Испании, о приобретении ее подразделения программного обеспечения FORAN.



Это программное обеспечение CAD/CAE/CAM предназначено для проектирования, строительства и конструирования судов и морских сооружений. Присоединение ПО и команды FORAN к «Сименс» вместе с портфелем клиентов открывает новые возможности для разработки сложных коммерческих морских проектов с соблюдением всех стандартов оборонной промышленности и других нормативных требований.

FORAN будет добавлен в портфель «Сименс» Xcelerator, превращая его во всеобъемлющий и интегрированный комплекс программного обеспечения и услуг, охватывающий все аспекты жизненного цикла судна – от концептуального проектирования до производства, эксплуатации и оптимизированного управления жизненным циклом услуг.«Приобретение FORAN расширяет функционал нашего цифрового двойника для судостроителей, добавляя новые возможности к нашему интегрированному решению для проектирования судов и цифровых потоков, – говорит Тони Хеммельгарн, глава Siemens Digital Industries Software. – За счет инструментов FORAN в составе Xcelerator и благодаря отраслевому опыту команды мы сможем предложить клиентам коммерческого и военно-морского судостроения лучший контроль над проектированием и производственным процессом кораблей при переходе на Shipyard 4.0».В сегодняшней гонке за устойчивое судоходство верфям необходимо быстрее внедрять инновации и выпускать более экологичные суда, соответствующие строгим нормам безопасности и охраны окружающей среды. Поскольку в результате сложность проектирования и строительства судов достигает беспрецедентного уровня, необходимо минимизировать риски и повысить эффективность проектирования и производства. Программное обеспечение играет в этом решающую роль, поскольку дает сокращение затрат и увеличение производительности без ущерба для качества.Технология FORAN, которую используют более 150 верфей и заказчиков из конструкторских бюро в 40 странах, обеспечивает компании «Сименс» сильные позиции для более эффективной поддержки клиентов в судостроительной отрасли. В то же время глобальный охват «Сименс» и интеграция команды FORAN гарантируют текущим клиентам FORAN непрерывность и улучшение предоставляемых услуг с учетом стратегического видения текущих разработок, – комментирует Габриэль Аларкон, управляющий директор SENER Engineering. – Эта сделка позволяет семейству продуктов FORAN расти одновременно с расширением присутствия «Сименс» в области промышленного программного обеспечения».Приобретение компанией «Сименс» FORAN должно завершиться в четвертом квартале 2021 календарного года. Условия сделки не разглашаются. При этом SENER Group сохранит и укрепит свое традиционное направление морского инжиниринга, где она предлагает услуги по проектированию, инжинирингу и консультированию для различных типов судов, в том числе оффшорных.