Toyota и "Сименс" работают над цифровой трансформацией литейного производства

25 мая 2021, 10:45

Toyota Industries Corporation и «Сименс» вместе работают над цифровой трансформацией литейного производства.



«Сименс» и Toyota Industries Corporation совместно разработали искусственный интеллект (ИИ), способный прогнозировать дефекты продукции при литье алюминия. Этот шаг поможет повысить качество деталей для компрессоров автомобильных систем кондиционирования.



Это одна из первых в мире разработок, где ИИ используется для прогнозирования дефектов в литейном производстве. Решение позволяет повысить качество и производительность за счет приложения ИИ на базе промышленной платформы периферийных вычислений Industrial Edge от «Сименс». В дальнейшем предполагается ее внедрение на предприятиях компании как в Японии, так и за ее пределами.



Литьё – очень сложный в управлении процесс ввиду постоянного изменения ряда производственных факторов, например соотношения температур или скорости закачки расплавленного алюминия. Успех зависит от опыта специалистов, и иногда детали требуют вторичной обработки для устранения дефектов и обеспечения их соответствия стандартам высочайшего качества.



Чтобы снизить влияние человеческого фактора при принятии решений, в разработке был использован контроллер SIMATIC S7-1500. С его помощью были собраны «большие данные» в общем объеме приблизительно 40,000 точек на литейный цикл в модельном ряду, а затем эти данные проанализировали с помощью технологии ИИ. В результате удалось избежать дефектов и повысить уровень качества за счет мониторинга состояния производства в режиме реального времени и автоматического прогнозирования сбоев оборудования. Производственные данные обрабатываются специальным ИИ для прогнозирования дефектов на базе Industrial Edge, что позволяет моментально проанализировать информацию о производственных условиях после впрыска и оценить качество детали сразу по завершении процесса литья. Эта серия технологий ИИ призвана повысить производительность и качество, а также оптимизировать работу операторов.



Литье алюминия – это процесс высокоскоростной отливки, при котором расплавленный алюминий под высоким давлением впрыскивается в форму. Процедура идеально подходит для аккуратного изготовления металлических литых деталей, для которых важна высокая точность размеров, и поэтому зачастую применяется для производства автозапчастей, требующих максимального качества и надежности. Детали из литого алюминия, изготовленные на заводе Toyota Industries Corporation в Обу (Япония), отличаются превосходной герметичностью и устойчивостью к высокому давлению. Они используются при сборке высококачественных компрессоров Toyota Industries Corporation для кондиционирования воздуха в автомобилях, и им по праву принадлежит крупнейшая доля на глобальном отраслевом рынке.



Задача «Сименс» заключалась в том, чтобы помочь с операционными улучшениями за счет платформы Industrial Edge, в то время как специалисты Toyota Industries Corporation сосредоточились на повышении качества и производительности. В итоге партнерам удалось подтвердить концепцию, над которой они работали два года, а также добиться успешных результатов. На их основе обе компании продолжат развивать технологический прогресс, чтобы иметь возможность предложить еще более качественные продукты своим заказчикам по всему миру.

«Я рад возможности сотрудничать с Toyota Industries Corporation в работе над цифровой трансформацией и вместе создавать будущее, – говорит глава подразделения «Автоматизация дискретного производства» компании «Сименс АГ» Райнер Брем. – Мы продолжим разрабатывать и предлагать решения с применением новейших технологий для различных отраслей и вносить свой вклад в оптимизацию устойчивого производства».



«Корпорация Toyota Industries успешно внедрила технологию ИИ и добилась соответствующих результатов на литейном производстве важных деталей компрессоров. Для нас это серьезное достижение. Я также горжусь тем, что мы внесли свой вклад в практическое применение промышленной платформы периферийных вычислений «Сименс» Industrial Edge, – комментирует Юдзи Исидзаки, топ-менеджер, член правления и главный руководитель компрессорного подразделения Toyota Industries Corporation. – Мы продолжим предлагать клиентам новые преимущества и стремиться к еще более совершенным методам работы с применением передовых цифровых технологий на производстве».



«Сименс» надеется, что все больше представителей обрабатывающей промышленности будут внедрять решения Industrial Edge для цифровизации и автоматизации производства.