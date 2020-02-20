Toyota и Panasonic создают предприятие для выпуска аккумуляторов

20 февраля 2020, 11:15

Японские корпорации Toyota Motor Corporation и Panasonic Corporation объявили о создании совместной компании Prime Planet Energy & Solutions, Inc., специализирующейся на производстве призматических аккумуляторов для автомобилей. Впервые о возможности подобной бизнес-интеграции стороны заявляли почти год назад – 22 января 2019 года. Теперь стали известны ключевые детали.

Совместное предприятие Toyota и Panasonic займется разработкой высокоэффективных (с т.зр., емкости, мощности, срока службы и проч.), безопасных и надежных аккумуляторов по конкурентоспособным ценам. Они будут поставляться на автопредприятия Toyota и любых других заказчиков.



О совместном предприятии

Название компании Prime Planet Energy & Solutions, Inc.

Адрес Головной офис в Токио: 2-3-1, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo

Головной офис в Кансаи: 194-4, Tokonabe-cho, Kasai-shi, Hyogo-ken

Планируемое начало работы 1 апреля, 2020

Система управления Уполномоченный директор и президент: Хироаки Кода (Toyota)

- Директора (включая президента): 5 (3 от Toyota и 2 от Panasonic)

- Аудиторы: 2 (по одному от Toyota и Panasonic)

Направления деятельности Разработка, производство и продажи:

• высокоэффективных и высокоемких призматических литий-ионных аккумуляторов для электромобилей

• твердотельных аккумуляторов для автомобилей

• иных автомобильных аккумуляторов нового поколения

Сопутствующие операции к вышеупомянутым.

Состав акционеров Toyota: 51%; Panasonic: 49%

Количество сотрудников Около 5 100 (в т.ч., 2 400 человек в подразделении в Китае)

