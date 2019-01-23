Toyota и Panasonic запустят совместное производство призматических аккумуляторов

23 января 2019, 9:45

Японские корпорации Toyota Motor и Panasonic подписали соглашение о создании совместного производства призматических автомобильных аккумуляторов.

Новая компания должна обеспечить Toyotaи другим автопроизводителям стабильные поставки высокоэффективных, мощных, безопасных и надежных батарей. Предприятие должно быть сформировано к концу 2020 года после получения необходимых разрешений от антимонопольных органов соответствующих стран.



СП будет поделено между Toyota и Panasonic в соотношении 51% на 49% соответственно. Новая компания возьмет на себя исследования, разработку, технологическое проектирование, производство, поставки, прием заказов и менеджмент. Основными продуктами станут автомобильные призматические литий-ионные аккумуляторы, твердотельные батареи и аккумуляторы нового поколения. В производстве планируется задействовать фабрики Panasonic в Японии и Даляне, Китай. Общее число сотрудников обеих компаний в новой структуре должно достичь 3500 человек. Продукты СП будут продаваться различным автопроизводителям преимущественно силами Panasonic.



Электрические транспортные средства, подключенные автомобили, каршеринг и другие явления стремительно меняют современный мир. Аккумуляторный транспорт, кроме прочего, может способствовать решению ряда глобальных проблем, в т.ч., сокращению последствий глобального потепления, загрязнения воздуха, а также сохранению природных ресурсов и обеспечению энергобезопасности. В то же время перед разработчиками стоит еще немало нерешенных вопросов - по снижению стоимости, повышению энергоемкости, скорости заряда аккумуляторов и их безопасности. Кроме того, важно обеспечить стабильную систему поставок новых аккумуляторов производителям и возможности утилизации отработанных элементов.



Сотрудничество Toyota и Panasonic началось в 1953 г. и все эти годы следовало японскому принципу monozukuri, суть которого заключается в постоянном совершенствовании производственных процессов, что в конечном итоге обеспечивает высочайшее качество продуктов. 13 декабря 2017 года компании объявили о намерении сотрудничать в направлении автомобильных призматических батарей.



Новое совместное предприятие объединит управленческие и иные ресурсы компаний. Toyotaобеспечит: 1) ноу-хау и глубокое знание рынка электрифицированных транспортных средств, 2) продвинутые технологии создания твердотельный аккумуляторов, 3) производственные возможности. В свою очередь, Panasonicподелится: 1) технологиями производства высокоэффективных, емких и безопасных аккумуляторов, 2) технологиями массового производства, а также 3) базой клиентов в Японии и за ее пределами.



Стремясь сделать свое совместное предприятие лидером в разработке аккумуляторов, корпорации Toyota и Panasonic будут тесно сотрудничать на всех стадиях, начиная с разработки и создания концептов электромобилей.



