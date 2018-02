Panasonic представила результаты 9 месяцев 2018 финансового года

14 февраля 2018, 10:15

Первые девять месяцев 2018 финансового года характеризовались дальнейшим восстановлением глобальной экономики.

В США наблюдался позитивный тренд на фоне устойчивой покупательской активности населения и укрепления капитальных инвестиций. В экономике Китая, в связи с рядом поддерживающих мер, также отмечалось уверенное восстановление. Стабильная занятость и персональные расходы населения обеспечили умеренное оживление экономики Японии. В то же время, в мире росла озабоченность геополитическими рисками, экономические перспективы оставались неопределенными в связи с рядом факторов, в т.ч., возможностью негативных тенденций в экономиках развивающихся стран, изменениями на финансовых рынках, в политике и стратегии развития разных стран.



В этих условиях корпорация Panasonic продолжает реализацию стратегий роста, нацеленных на устойчивое увеличение продаж и прибыли за счет определения т.н. «областей роста», в которых будут сконцентрированы управленческие ресурсы.



В направлении b2b завершилась реструктуризация компании AVC Networks Company, 1 апреля 2017 года было создано новое подразделение Connected Solutions Company. Этот шаг должен способствовать развитию новой структуры бизнеса, ориентированной на реальные потребности клиентов, которая сыграет ключевую роль в развитии B2B-направления корпорации Panasonic.



В сегменте автомобильных систем и компонентов Panasonic продолжает наращивать объемы своего производства: в апреле было открыто новое производство автомобильных литий-ионных аккумуляторов в Даляне, Китай, а в сентябре было принято решение начале выпуска автомобильных литий-ионных аккумуляторов на фабрике Panasonic Liquid Cristal Display Co. в Химедзи. В декабре Panasonic обнародовал соглашение с корпорацией Toyota Motor Co. об изучении возможностей совместного производства призматических батарей. Стороны видят своей стратегической задачей создание призматических аккумуляторных элементов с лучшими в отрасли показателями, а также дальнейшую популяризацию электромобилей, выпускаемых Toyota и другими производителями.



Развивая направление жилищного строительства, Panasonic сделал компанию PanaHome своим полным дочерним предприятием в рамках консолидирования акций в октябре 2017 года. К 1 апреля 2018 года PanaHome будет переименован в компанию Panasonic Homes Co. и начнет использовать бренд Panasonic для своих продуктов. Корпорация намерена продвигать свои бизнес-стратегии за счет синергии управленческих ресурсов всех своих подразделений в мире.



В сегменте солнечной энергетики Panasonic принял решение дополнить существующую практику продаж фотоэлектрических модулей возможностью реализации отдельных солнечных ячеек уже в 2018 финансовом году. Компания пересмотрит глобальную структуру выпуска модулей, в т.ч., план по прекращению производства на фабрике в префектуре Сига в марте 2018 года.



За 9 месяцев 2018 финансового года корпорация Panasonic добилась увеличения как продаж, так и операционной прибыли – во многом, за счет роста автомобильного и промышленного направлений.



Консолидированный объем продаж в рассматриваемый период вырос на 9% до 5912,2 млрд. иен в сравнении с предыдущим годом. Продажи на японском рынке выросли. Продажи за рубежом также значительно увеличились преимущественно из-за серьезного развития автомобильного направления (информационно-развлекательных систем и энергетических продуктов, в т.ч., перезаряжаемых аккумуляторов). Положительный эффект также оказали поглощение компаний Ficosa и Zetes и благоприятная динамика валютных курсов.



Операционная прибыль корпорации Panasonic за 9 месяцев выросла на 15% до 316,7 млрд. иен по сравнению с предыдущим годом.



Доналоговая прибыль в рассматриваемый период увеличилась на 13% и достигла 313,5 млрд. иен. Чистая прибыль акционеров Panasonic также выросла на 1% до 200,1 млрд. иен.