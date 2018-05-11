Panasonic представила результаты 2018 финансового года

11 мая 2018, 13:15

Корпорация Panasonic представила консолидированные финансовые результаты 2018 финансового года.



Сводные показатели:

2018 фин.год (млрд. иен) 2017 фин.года (млрд. иен) Сравнение с прошлым фин.годом (в %)

Консолидированный объем продаж 7 982,2 7343,7 109%

Операционная прибыль 380,5 276,8 137%

Прибыль до уплаты налогов 378,6 275,1 138%

Чистая прибыль акционеров 236,0 149,4 158%



В 2018 финансовом году глобальная экономика демонстрировала признаки восстановления. В США наблюдался позитивный тренд на фоне устойчивой покупательской активности населения и укрепления капитальных инвестиций. Экономика Китая показала рост экспорта, обусловленного увеличением внешнего спроса. Стабильная занятость и другие факторы обеспечили умеренное оживление экономики Японии.



В этих условиях корпорация Panasonic продолжила реализацию стратегий роста, нацеленных на устойчивое увеличение продаж и прибыли за счет определения т.н. «областей роста», в которых будут сконцентрированы управленческие ресурсы.



В направлении b2b завершилась реструктуризация компании AVC Networks Company, 1 апреля 2017 года было создано новое подразделение Connected Solutions Company. Этот шаг должен способствовать развитию новой структуры бизнеса, ориентированной на реальные потребности клиентов, которая сыграет ключевую роль в развитии B2B-направления корпорации Panasonic.



В сегменте автомобильных систем и компонентов Panasonic продолжает наращивать объемы своего производства. Новый завод автомобильных литий-ионных аккумуляторов в Даляне, Китай начал выпуск и отгрузку продуктов. Кроме того, Panasonic обнародовал соглашение с корпорацией Toyota Motor Co. об изучении возможностей совместного производства призматических батарей.



В направлении жилищного строительства Panasonic сделал компанию PanaHome своим полным дочерним предприятием в целях максимально эффективного использования управленческих ресурсов. В сегменте солнечной энергетики корпорация Panasonic начала продажи индивидуальных солнечных батарей в дополнение к существующей практике продаж фотоэлектрических модулей. Компания также пересмотрела структуру выпуска модулей, включая завершение производства на фабрике в префектуре Сига.



В 2018 финансовом году корпорация Panasonic добилась увеличения как продаж, так и операционной прибыли – во многом, за счет роста автомобильного и промышленного направлений.



Консолидированный объем продаж в рассматриваемый период вырос на 9% до 7 982,2 млрд. иен в сравнении с предыдущим годом. Продажи на японском рынке показали положительный результат. Продажи за рубежом также значительно увеличились преимущественно из-за серьезного развития автомобильного направления (информационно-развлекательных систем и энергетических продуктов, в т.ч., перезаряжаемых аккумуляторов). Положительный эффект также оказали поглощение компаний Ficosa и Zetes и благоприятная динамика валютных курсов.



Операционная прибыль корпорации Panasonic в 2018 финансовом году выросла на 37% до 380,5 млрд. иен по сравнению с предыдущим годом.



Доналоговая прибыль увеличилась на 38% и достигла 378,6 млрд. иен. Чистая прибыль акционеров Panasonic также выросла на 58% до 236,0 млрд. иен.



Чистые денежные средства от операционной деятельности в 2018 фин. году составили 423,2 млрд. иен в сравнении с 385,4 млрд. йен годом ранее. На инвестиционную деятельность было направлено 458,8 млрд. иен в сравнении с 420,1 млрд в прошлом году.



Совокупные активы корпорации Panasonic, по состоянию на 31 марта 2018 года, увеличились на 308,2 млрд. иен – до 6291,1 млрд. иен в сравнении с 31 марта 2017 года. Совокупные обязательства увеличились на 185,8 млрд. иен - до 4408,8 млрд. иен.