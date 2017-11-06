Panasonic представила результаты 1 полугодия 2018 финансового года

6 ноября 2017, 10:15

Корпорация Panasonic представила консолидированные финансовые результаты за 1 полугодие 2018 финансового года.



Первое полугодие 2018 финансового года характеризовалось дальнейшим восстановлением глобальной экономики. В США наблюдался позитивный тренд на фоне устойчивой покупательской активности населения и укрепления капитальных инвестиций. В экономике Китая, в связи с рядом поддерживающих мер, также отмечалось уверенное восстановление. Стабильная занятость и персональные расходы населения обеспечили умеренное оживление экономики Японии. В то же время, в мире росла озабоченность геополитическими рисками, экономические перспективы оставались неопределенными в связи с рядом факторов, в т.ч., возможностью негативных тенденций в экономиках развивающихся стран, изменениями на финансовых рынках, в политике и стратегии развития разных стран.

В этих условиях корпорация Panasonic продолжает реализацию стратегий роста, нацеленных на устойчивое увеличение продаж и прибыли за счет определения т.н. «областей роста», в которых будут сконцентрированы управленческие ресурсы.



В направлении b2b завершилась реструктуризация компании AVC Networks Company, 1 апреля 2017 года было создано новое подразделение Connected Solutions Company. Этот шаг должен способствовать развитию новой структуры бизнеса, ориентированной на реальные потребности клиентов, которая сыграет ключевую роль в развитии B2B-направления корпорации Panasonic.



В сегменте автомобильных систем и компонентов было открыто новое производство автомобильных литий-ионных аккумуляторов в Даляне, Китай. Для дальнейшего увеличения своих мощностей Panasonic принял решение о запуске производства автомобильных литий-ионных аккумуляторов на фабрике Panasonic Liquid Cristal Display Co. в Химедзи. Создание аналогичных предпритий в Японии, США и Китае должно усилить конкурентоспособность японской корпорации на глобальном рынке.



Развивая направление жилищного строительства, Panasonic приобрел акции компании PanaHome в рамках тендерного предложения в июне этого года. К 2 октября 2017 года в результате консолидации акций корпорация Panasonic приобрела все голосующие акции PanaHome. Корпорация намерена продвигать свои бизнес-стратегии за счет максимально эффективного использования управленческих ресурсов Panasonic и PanaHome.



В сегменте солнечной энергетики Panasonic принял решение расширить существующую практику продаж фотоэлектрических модулей возможностью реализации отдельных солнечных ячеек уже в 2018 финансовом году. Компания пересмотрит глобальную структуру выпуска модулей, в т.ч., план по прекращению производства на фабрике в префектуре Сига в марте 2018 года.



В 1 полугодии 2018 финансового года корпорация Panasonic добилась увеличения консолидированного объема продаж на 9% до 3857,9 млрд. иен в сравнении с предыдущим годом. Продажи на японском рынке выросли. Продажи за рубежом также увеличились, в основном за счет серьезного развития автомобильного направления: информационно-развлекательных систем и энергетических продуктов, в т.ч., перезаряжаемых аккумуляторов. Положительный эффект также оказали присоединение компаний Ficosa и Zetes и благоприятная динамика валютных курсов.



Операционная прибыль корпорации Panasonic в 1 полугодии выросла на 10% до 196,6 млрд. иен по сравнению с предыдущим годом.



Доналоговая прибыль в рассматриваемый период увеличилась на 8% и достигла 194,8 млрд. иен. Чистая прибыль Panasonic после уплаты налогов сократилась на 11% до 118,9 млрд. иен в связи с переносом части налоговых обязательств с прошлого финансового года на текущий.



Чистые денежные средства от операционной деятельности в 1 полугодии 2018 фин. года составили 142,0 млрд. иен в сравнении с 41,9 млрд. йен годом ранее. На инвестиционную деятельность было направлено 251,1 млрд. иен в сравнении с 279,6 млрд в прошлом году.

Совокупные активы корпорации Panasonic, по состоянию на 30 сентября 2017 года, увеличились на 300,1 млрд. иен – до 6283,0 млрд. иен в сравнении с 31 марта 2017 года. Совокупные обязательства увеличились на 184,4 млрд. иен - до 4407,4 млрд. иен.