MWC 2018: Panasonic Toughpad FZ-M1 – защищенный планшет с тепловизором

1 марта 2018, 12:45

В рамках выставки MWC 2018, которая проходит в эти дни в Барселоне, компания Panasonic анонсировала свой новый планшет - Toughpad FZ-M1.

Интересная особенность новинки – тепловизиооная камера FLIR Lepton. Ее разрешение – 120х160 точек. Диапазон отображаемых температур – от минус 20 до плюс 400 градусов Цельсия. Такая камера умеет снимать и обрабатывать инфракрасные изображения. На этих снимках можно увидеть источники самых разнообразных проблем: потеря энергии, проникновение влаги и пр.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Intel Core 6-го поколения или Atom Core. Программная платформа – Windows 10 Pro.Согласно официальным данным, на одном заряде аккумулятора это устройство проработает до 8 часов.Диагональ дисплея – 7 дюймов, а его разрешение 800х1280 точек. Пользователь может работать с экраном в перчатках.Среди прочих особенностей планшета – сканер штрихкодов, считыватель смарт-карт и пр.Отдельно отмечена защищенность корпуса по стандарту IP65, то есть от воды и пыли. Кроме того, система внутри защищена от падений планшета с высоты до 180 см включительно.На данный момент Panasonic Toughpad FZ-M1 уже начинает продаваться на территории Европы. Стоимость устройства не уточняется.