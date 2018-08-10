Panasonic выпустил 5-е поколение полностью защищенных планшетов Toughpad FZ-G1

10 августа 2018, 12:45

Корпорация Panasonic объявила о выпуске 5-го поколения полностью защищенных бизнес-планшетов Panasonic Toughpad FZ-G1 на базе Windows 10 Pro.

Новая версия mk5 обеспечивает повышенную производительность при меньшем энергопотреблении благодаря усовершенствованному процессору Intel Core i5-7300U vPr. Удвоенные объемы оперативной памяти (до 8 ГБ) и жестокого диска (до 256 ГБ SSD) вместе с возможностью установки дополнительной тепловизионной камеры высокого разрешения делают Toughpad FZ-G1 идеальным решением для еще большего числа бизнес-секторов и приложений.



Благодаря емкостному дисплею с технологией мультитач, водонепроницаемому IP55 дигитайзеру (перу) и гибкой конфигурации портов планшет оптимален для работы в полевых условиях и может эффективно использоваться даже во время дождя. Гибкая конфигурация предоставляет бизнес-пользователям набор необходимых портов в компактном, полностью защищенном и легком форм-факторе.



Тепловизионная камера Flir Lepton 3.5 (опция) позволяет снимать и обрабатывать точные инфракрасные изображения, связывать их с другими бизнес-приложениями и добавлять метаданные, например, QR-коды. Камера поддерживает высокое разрешение видео (160x120), частоту 8 кадров в секунду и может измерять температуру до 450ºC с точностью +/-5ºC (режим более высокой точности: от -10 до 140ºC ± 5ºC или ± 5%, более широкий диапазон: от -10ºC до 450ºC ± 10ºC или ± 10%).



Сам планшет соответствует стандартам защиты MIL-STD 810G и IP65 и может работать сколько необходимо благодаря возможности "горячей замены" батареи. Время автономной работы - до 11 часов (до 22 часов с дополнительной большой батареей).



Решение может использоваться экстренными и аварийными службами, оборонным сектором, в производстве для контроля за производственной линией и контроля качества, в коммунальных службах и ремонтных службах, а также в нефтегазовом секторе, авиации, автомобилестроении и строительстве.



Еще одна опция - интегрированное решение для мобильной торговли. Оно позволяет объединить планшет с ведущими мировыми мобильными платежными решениями (такими как Ingenico iSMP4 и Verifone e355) в компактный mPOS терминал, способный заменить собой полнофункциональный кассовый комплекс.



Устройство также имеет гибкие варианты конфигурации, включая двумерный считыватель штрих-кодов, GPS, микро SD, 2-й USB 2.0, проводной LAN или считыватель смарт-карт.



По словам Яна Кэмпфера, директора по маркетингу Panasonic Computer Product Solutions: «Последние обновления максимально улучшили один из самых популярных полностью защищенных планшетов на рынке. Новое поколение планшетов теперь достаточно гибко, чтобы адаптироваться к конкретным потребностям в любом промышленном секторе».



Panasonic Toughbook FZ-G1mk5 будет доступен для заказа с конца августа 2018 года.