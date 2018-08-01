Panasonic представил новое поколение ащищенных 7-дюймовых планшетов Toughpad

1 августа 2018, 13:15

Корпорация Panasonic представила новое поколение полностью защищенных 7-дюймовых планшетов Toughpad FZ-M1 mk3 на ОС Windows.

Планшет в стандартной комплектации (Standart) теперь оснащен более мощным процессором Intel Core i5 7-го поколения Intel Core i5-7Y57 vPro, обеспечивающим исключительную производительность при очень низком энергопотреблении и минимальном нагреве. Кроме того, устройство оснащено более ярким, в сравнении с предыдущим поколением, дисплеем (700 кд/ м²) с прозрачной антибликовой защитной пленкой. «Бюджетная» версия планшета (Value) также получила более мощный процессор Intel Celeron N4100 и увеличение оперативной памяти до 4 ГБ.

Помимо гибкой конфигурации портов и интегрированного модуля для бизнес-приложений, Panasonic дополнил Toughpad FZ-M1 mk3 рядом опций, позволяющих продукту адаптироваться к потребностям мобильных сотрудников различных отраслей.

В планшет можно встроить 3D-камеру Intell RealSense, позволяющую делать точные 3D-измерения и использовать полученные изображения в работе с приложениями. Решение предназначено для промышленного использования, в т.ч., для оптимизации складских площадей, обслуживания оборудования и инфраструктурных объектов, а также для мониторинга ран в здравоохранении, съемки мест преступлений, анализа страховых случаев и др.

Другая опция - микро-тепловизионная камера FLIR Lepton, позволяющая пользователям снимать и обрабатывать точные инфракрасные изображения, связывая их с другими бизнес-приложениями и метаданными, например, QR-кодами. Планшеты с тепловизионными камерами активно используются пожарными, аварийными и коммунальными службами, а также в оборонном, нефтегазовом секторе, авиации, автомобилестроении и др.

Комментирует Ян Кэмпфер, директор по маркетингу Panasonic Computer Product Solutions: «Чтобы максимизировать производительность мобильных сотрудников в самых разных отраслях, предприятия все чаще нуждаются в гибких кастомизированных мобильных решениях, таких как новый планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 mk3».

Стандартная комплектация Toughpad FZ-M1 mk3 включает в себя полноразмерный USB 3.0, Micro SD, гарнитуру, DC-In и микро SIM. При желании к ней можно добавить SerialPort, LAN, NFC, сканер штрихкодов, ультра высокочастотный (UHF) RFID считыватель и считыватель смарт-карт.

Для организации живых видеоконференций или съемки в полевых условиях в планшет предусмотрены 2-мегапиксельная передняя веб-камера со стереомикрофоном и 8-мегапиксельная задняя камеря.

Планшет можно настроить при покупке, чтобы специализированные функции (например, камеры) сочетались с другими интегрированными опциями, включая 4G, GPS и антенну для автомобиля.

Тонкий (18 мм) и легкий (540 г) Toughpad FZ-M1 mk3 устойчив к падению с высоты 150 см, имеет высокую степень защиты от пыли и воды IP65 и может эффективно работать при температурах от -10 до + 50°C. Благодаря технологиям экономии заряда аккумулятора планшет может работать в течение 8 часов без подзарядки. А для тех, кому нужно работать дольше, существует возможность «горячей» замены батареи, увеличивающая срок работы устройства до 18 часов.

Обе новые модели - Panasonic Toughpad FZ-M1 mk3 Standard и Panasonic Toughpad FZ-M1 mk3 Value - будут доступны для заказа с конца августа 2018 года.