Toughpad FZ-G1 mk4 – планшет, который не взорвешь

11 декабря 2017, 10:15

Компания Panasonic «отметилась» анонсом планшета Toughpad FZ-G1 mk4 в защищенном от взрывов корпусе.



Эта новинка производителя получила сертификат в соответствии с директивой ATEX (опасная зона 2). Такая сертификация позволяет использовать планшет во взрывоопасной среде, где легко может возникнуть чрезвычайное проешествие.

Новинка увидит рынок с ОС Windows 10 Pro «на борту».В основе - Intel Core i5-6300U vPro, в «связке» с которым графика Intel HD 520. Объем оперативной памяти – 4 либо 8 ГБ. За объем встроенной не уточняется.Диагональ дисплея – 10,1 дюйма, а его разрешение - WUXGA (1920 х 1200 пикселей) и яркость до 800 кд/м2.Этот планшет прошел тестирование в соответствии со стандартами UL 1604 Classl, Division 2 и MIL-STD-810G. Кроме того, корпус устойчив к воздействию воды, пыли и выдерживает падение с высоты до 180 см., а также перепады температур от минус 29 до +60С.Точная дата начала поставок пока не объявлена.