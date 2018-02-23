Новый смартфон CAT S61 получил защищенный корпус, тепловизор и дальномер

23 февраля 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания Caterpillar в преддверии открытия выставки MWC 2018, представила свой новый защищенный смартфон – CAT S61.



Помимо мощного корпуса, эта новинка производителя получила также тепловизор и дальномер. Первый позволяет измерять температуру в диапазоне от минус 20 до плюс 400 градусов, а второй обладает диапазоном действия до 10 метров.

Что же касается самого корпуса, он защищен сразу по двум стандартам - IP68 и MIL Spec 810G. На практике «трубка» в таком корпусе способна выдерживать часовые погружения под воду на глубину до трех метров, а также падение на бетон и пр. Также стоит отметить встроенный сенсор, который позволяет анализировать качество воздуха внутри помещений.



В основе – 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 630, тактовая частота которого 2,2 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика Adreno 508 + 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD.



Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение – 1080х1920 точек.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC, дактилоскопический сканер, порт USB Type-C.

Емкость аккумулятора – 4500 мАч.Работает девайс под управлением Android 8.0.В продаже терминал появится по цене 900 евро.