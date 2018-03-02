MWC 2018: Vernee представила смартфоны M7 и V2 с двойными основными камерами

2 марта 2018, 10:15

Малоизвестная у нас китайская компания Vernee не выставке MWC 2018 представила два новых своих смартфона – M7 и V2.



Первая из отмеченных новинок получила дисплей с вырезом в стилистике iPhone X. У него диагональ 5,8 дюймов, а соотношение сторон 19,5:9. Информации касательно разрешения пока нет.

В основе новинки – 8-ядерный чип + 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера – двойная – модули 16Мп+8Мп. Отмечен также сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера – 5Мп. Емкость аккумулятора – 4500 мАч.



Vernee V2 получил защищенный по стандарту IP68 корпус и аккумулятор на 6200 мАч.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P23, «в связке» с которым графика ARM Mali-G71 MP2. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. У V2 две двойные камеры – фронтальная с модулями 13Мп + 5Мп и основная – 16Мп+5Мп.



Работают обе новинки под управлением Android 8.1.



О сроках релиза пока ничего не известно. Стоимость также не приводится.