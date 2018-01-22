MWC 2018: LG представит продвинутую версию V30

22 января 2018, 11:45

В рамках международной выставки MWC 2018, южнокорейская компания LG представит обновленную версию смартфона V30 с улучшенными характеристиками.

Об этом пишет авторитетное издание Korea Herald, ссылаясь на свои источники.Напомним, что оригинальная версия терминала была представлена в рамках IFA2017.Грядущая новинка, кстати говоря, может получить название LG V30+α.Касательно уже известных новшеств, речь идет о расширенных возможностях на базе искусственного интеллекта. Но конкретики на этот счет пока не поступало.