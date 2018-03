MWC 2018: Состоялся анонс смартфона LG V30S ThinQ

1 марта 2018, 11:15

Компания LG Electronics (LG) представила первое мобильное устройство серии ThinQ на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2018 в Барселоне, Испания.

Основанный на базе платформы LG V30, LG V30S ThinQ поддерживает новые функции искусственного интеллекта, полностью соответствующие потребностямсовременных пользователей. Платформа ThinQ была представлена на выставке CES 2018, и объединяет всю линейку бытовой техники, потребительской электроники и услуги LG с поддержкой функций искусственного интеллекта. В планах компании создание и внедрение удобных и доступных технологий искусственного интеллекта, в центре которых находится пользователь.



Более года тому назад LG начал разрабатывать различные интуитивные решения на базе искусственного интеллекта для наиболее популярных функций смартфонов. Особое внимание инженеры компании уделили технологиям камеры и распознавания по голосу, в результате чего появился набор функций Vision AI для улучшения съемки с помощью смартфона и Voice AI для быстрых голосовых команд.



Vision AI включает три новые интеллектуальные функции камеры: AI CAM, QLens и Bright Mode, которые автоматизируют и улучшают качество съемки как для фотографов начального уровня, так и профессионалов.



Функция AI CAM позволяет анализировать объекты в кадре и дает рекомендации по оптимальным условиям съемки в 8 категориях: портрет, еда, домашние животные, пейзаж, город, растения, рассвет и закат. Каждый режим автоматически регулирует угол обзора, цвет, отражение, освещение и уровень насыщенности снимка.



QLens увеличивает возможности распознавания изображений при сканировании QR-кодов, что увеличивает скорость и повышает удобство онлайн-шоппинга. Необходимо просто навести камеру на интересующий товар, а QLens покажет информацию о том, где совершать онлайн-покупки по самой низкой цене, а также даст рекомендации относительно подобных товаров. Платформа помогает осуществлять быстрый поиск соответствующих или подобных изображений продуктов питания, предметов гардероба и других вещей, а также позволяет найти детальную информацию о достопримечательностях – зданиях и скульптурах.



Благодаря режиму Bright Mode фотографии в условиях низкого освещения, снятые на LG V30S ThinQ, получаются качественными и четкими. Вместо того чтобы измерять естественное освещение, данная функция использует алгоритм для увеличения яркости фотографии в два раза, а также уменьшения уровня шума.



Еще одна новая функция смартфона – голосовой интерфейс Voice AI, которая позволяет быстро и удобно запускать приложения и менять настройки смартфона с помощью всего лишь голосовых команд. Интерфейс работает совместно с Google Assistant, помогает упростить поиск по опциям меню и напрямую выбирать определенные функции.



LG V30S LG V30S ThinQ – флагманский смартфон нового уровня с поддержкой функций, которые понравятся даже самым взыскательным пользователям. Новый смартфон поддерживает 6 ГБ памяти RAM, благодаря чему обеспечивается мультизадачность и высокая производительность. А объем памяти в 128 ГБ для LG V30S ThinQ и 256 ГБ для LG V30S+ ThinQ позволит хранить на смартфонах любые файлы. Также в смартфонах предусмотрен слон microSD для увеличения объема памяти до 2 ТБ.



LG V30S ThinQ – самый тонкий и легкий смартфон с дисплеем 6 дюймов и более. Он не имеет равных по надежности и термину эксплуатации, а также прошел

14 различных тестов MIL-STD 810G Министерства обороны США. Новый марокканский голубой цвет смартфонов был дополнен зеленым оттенком, а платиново-серый придает устройствам особую изысканность и элегантность. Оба смартфона имеют выпуклую заднюю поверхность, которая меняет оттенки в зависимости от условий освещения.

Поддержка технологий искусственного интеллекта в LG V30S ThinQ – только начало внедрения обновленной стратегии компании по созданию интеллектуальных смартфонов с ориентацией на различные потребности разных категорий пользователей. LG V30S ThinQ оснащен инновационными мобильными функциями, а в дальнейшем определенные модели мобильных устройств будут включать и передачу данных беспроводным путем. В зависимости от аппаратного обеспечения и других факторов, в будущем некоторые другие смартфоны LG также будут улучшены технологиями AI для повышения пользовательского опыта.



Посетители выставки MWC 2018, которая проходит с 26 февраля по 1 марта могут узнать больше информации о новом LG V30S ThinQ на стенде LG в холле № 3 выставочного центра Fira Gran Via.



Основные характеристики:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform

Дисплей: 6.0-дюймовый 18:9 QuadHD+ OLED FullVision Display (2880 x 1440 / 538ppi)

Память:

- V30S ThinQ: 6 ГБ RAM / 128 ГБ ROM / microSD (до 2 ТБ)

- V30S+ ThinQ: 6 ГБ RAM / 256 ГБ ROM / microSD (до 2 ТБ)

Камера:

- Основная двойная камера: стандартная 16 Мп (F1.6 / 71°) / широкоугольная 13 Мп (F1.9 / 120°)

- Фронтальная: широкоугольная 5 Мп (F2.2 / 90°)

Искусственный интеллект: AI CAM / QVoice / QLens / Bright Mode / AI Haptic / Google Assistant

Аккумулятор: 3300 мАч

Операционная система: Android 8.0 Oreo

Габариты: 151,7 x 75,4 x 7,3 мм

Вес: 158 г

Сеть: LTE-A 4 Band CA

Подключение: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 совместимость)

Цвета: новый марокканский голубой (New Moroccan Blue), новый платиново-серый (New Platinum Gray )

Другое: защита от пыли и воды IP68 / MIL-STD 810G Compliant / 32-бит Hi-Fi Quad ЦАП / HDR10 / / стеклянные линзы Crystal Clear Lens / Google Daydream / UX 6.0+ / распознавание по голосу / распознавание по лицу / датчик отпечатка пальцев / технология Qualcomm Quick Charge 3.0 / беспроводная зарядка