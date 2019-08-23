LG THINQ с AMAZON DASH REPLENISHMENT дебютирует на IFA2019

23 августа 2019, 11:45

Компания LG Electronics (LG) представит на IFA 2019 свою линейку бытовой техники ThinQ для европейского рынка со встроенной функцией Amazon Dash Replenishment.

Теперь преимущества полностью автоматизированного умного дома на платформе искусственного интеллекта LG AI дополнены умной системой заказа и доставки товаров с Amazon.

Техника с LG ThinQ и функцией Dash Replenishment освобождает пользователей от необходимости снова и снова заказывать товары первой необходимости. Она позволяет настроить "умный" заказ средств для чистки и стирки на Amazon, когда их запасы заканчиваются. Удобный сервис станет доступным уже этой осенью в стиральных и посудомоечных машинах LG в странах Европы, а именно: во Франции, Италии, Испании и Великобритании.Включить функцию Dash Replenishment на умных стиральных и посудомоечных машинах LG можно через LG ThinQ (раніше SmartThinQ™), который привязывают к учетной записи клиента на Amazon. После активации умная техника LG и платформа Dash Replenishment работают вместе и при необходимости автоматически заказывают предварительно выбранные средства для посудомоечной машины или стиральный порошок и кондиционер для белья, в зависимости от того, сколько их было использовано. В ближайшем будущем сервис Amazon Dash Replenishment будет добавлен для холодильников и воздухоочистителей с технологией LG ThinQ.Европейский регион подхватывает успешный запуск платформы Amazon Dash Replenishment на технике LG, который состоялся в этом году в США. Кроме Amazon LG сотрудничает с другими поставщиками услуг на базе искусственного интеллекта, такими как Google и Яндекс, расширяя возможности и повышая удобство пользования ее умной техникой в Европе, Азии и Северной Америке."Мы счастливы представить нашу линейку ThinQ с Amazon Dash Replenishment для европейского рынка на IFA 2019, - сказал Song Dae-hyun, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. Сочетание наших лучших продуктов с дополнительными услугами остается стратегическим приоритетом в задании создать умный дом, который позволяет клиентам меньше времени тратить на рутину, а больше - на любимые дела".Посетителей IFA 2019 6 - 11 сентября приглашают к стенду LG в зале 18 выставочного центра Messe Berlin, где можно будет увидеть продукты LG ThinQ, интегрированные с Amazon Dash Replenishment. LG будет публиковать новости о своем участии в выставке IFA в социальных сетях с хэштегом # LGIFA2019.