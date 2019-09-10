Стиральные машины LG с ИИ поступают в продажу

10 сентября 2019, 13:19

До конца года на европейский рынок выйдут инновационные стиральные машины с фронтальной загрузкой компании LG Electronics (LG) с искусственным интеллектом ThinQ AI и прямым приводом собственной разработки компании — Direct Drive. С преимуществами АІ DD новые стиральные машины могут обеспечить тщательное и бережное очищение, определяя массу загруженного белья и тип ткани, что значительно ускоряет и улучшает стирку.

Технология АІ DD от LG использует информацию из более 20 000 циклов стирки и оптимально настраивает программу стирки с учетом свойств ткани и количества загруженного белья. Это является залогом исключительной чистоты белья после каждой стирки и дарит дополнительное преимущество – на 18% меньше повреждения одежды и продления срока службы любого гардероба.

Функция TurboWash 360 сокращает время стирки без потери ее качества: на полный цикл нужно лишь 39 минут. Быструю очистку одежды обеспечивает также функция 3D Multi Spray; струи воды бьют в четырех направлениях одновременно, интенсивно борясь с пятнами. Еще больше времени можно сэкономить, если совместить стиральную машину LG AI DD с LG MiniWash, которая идеально устанавливается снизу, и создать систему TWINWash, позволяющую загружать две стирки одновременно.



Стиральные машины LG AI DD обеспечивают долговечность и эффективность, к которой стремятся европейские потребители. Чрезвычайная энергоэффективность класса A+++ - 50% стала возможной благодаря инверторной технологии LG. Компания дает 10 лет гарантии на свой двигатель. Для еще большего удобства стиральными машинами LG AI DD можно управлять с помощью голосовых команд с подключенной интеллектуальной колонки. Кроме этого управлять техникой и контролировать ее работу можно через мобильное приложение ThinQ.



«Сочетание ThinQ AI с проверенной технологией LG Direct Drive дает клиентам преимущества, и они значительнее, чем любые достижения за всю историю эволюции стиральных машин прошлого века, — говорит Сонг Дагюн, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. — Именно такая инновация нужна европейским потребителям, ожидающим от своей бытовой техники только самого лучшего».



На своем стенде в зале 18 выставочного центра Messe Berlin во время международной выставки IFA 2019 (6—11 сентября) компания LG предложит интерактивную игру, которая в интересной и остроумной форме представит возможности искусственного интеллекта AI DD и продемонстрирует оптимизированную эффективность стиральной машины.

